  • Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
Член совета директоров московского «Динамо», экс-главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о тренерах команд чемпионата России по футболу. 

Кого считаете самым сильным и самым интересным тренером в РПЛ?
 
– Ответ на этот вопрос мы получим в мае, когда завершится чемпионат России. В клубах РПЛ много интересных специалистов и ярких личностей. Всем хочу пожелать успехов, особенно Ролану Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими футбольными тренерами. Хотя Сергея Семака недавно поздравлял с юбилеем и тоже пожелал удачи.

Обсуждаете ли вы какие-то вопросы с братом Борисом, который недавно стал генеральным директором «Локомотива»?

– Мы же братья! В нашей семье принято общаться друг с другом. Хотя у нас сейчас разная специфика работы. Мне сейчас нужно сосредоточиться на развитии детского и юношеского хоккея, а Борису – собирать команду, которая будет бороться за чемпионство, – сказал Ротенберг. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
Финн, албанец и московский динамовец в одном лице
А также большой болельщик Зенита и звезда Ленинградской улицы.
Армеец)
Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими футбольными тренерами . 😀
😀 Золотые слова! Напоминает, как олигарх на приеме говорит шеф-повару : Как ценитель кулинарии, чаще всего ем именно ваши трюфеля . Трогательная бытовая близость сильных мира сего к простым труженикам футбола .😀
Мы же братья! В нашей семье принято общаться друг с другом.
Уникальная традиция :)
Ну справедливости ради необходимо заметить, что вопрос такой тупой был задан
Наш футбол и хоккей в заложниках у клана Ротербергов
Борис Ротенберг-младший, шарлатан ещё покруче будет, чем Рома.
Говорили на Руси раньше так: «бойся осла спереди, лошадь сзади, а тихого "алешу" со всех сторон»😂
Борис Ротенберг-младший, шарлатан ещё покруче будет, чем Рома.
но ключевых игроков оставил я в вк читал воробьев карпукас и митрюшкин в клубе будут с продлением контракта
В каждой бочке затычка
А чем конкретно занимается Ротенбенг?
нет результата хоть и миллиордер
