Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»

Ротенберг: как московский динамовец, желаю успехов Ролану Гусеву.

Член совета директоров московского «Динамо », экс-главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о тренерах команд чемпионата России по футболу.

– Кого считаете самым сильным и самым интересным тренером в РПЛ?



– Ответ на этот вопрос мы получим в мае, когда завершится чемпионат России. В клубах РПЛ много интересных специалистов и ярких личностей. Всем хочу пожелать успехов, особенно Ролану Гусеву . Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими футбольными тренерами. Хотя Сергея Семака недавно поздравлял с юбилеем и тоже пожелал удачи.

– Обсуждаете ли вы какие-то вопросы с братом Борисом, который недавно стал генеральным директором «Локомотива»?

– Мы же братья! В нашей семье принято общаться друг с другом. Хотя у нас сейчас разная специфика работы. Мне сейчас нужно сосредоточиться на развитии детского и юношеского хоккея, а Борису – собирать команду, которая будет бороться за чемпионство, – сказал Ротенберг.