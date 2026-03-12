Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
Член совета директоров московского «Динамо», экс-главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о тренерах команд чемпионата России по футболу.
– Кого считаете самым сильным и самым интересным тренером в РПЛ?
– Ответ на этот вопрос мы получим в мае, когда завершится чемпионат России. В клубах РПЛ много интересных специалистов и ярких личностей. Всем хочу пожелать успехов, особенно Ролану Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими футбольными тренерами. Хотя Сергея Семака недавно поздравлял с юбилеем и тоже пожелал удачи.
– Обсуждаете ли вы какие-то вопросы с братом Борисом, который недавно стал генеральным директором «Локомотива»?
– Мы же братья! В нашей семье принято общаться друг с другом. Хотя у нас сейчас разная специфика работы. Мне сейчас нужно сосредоточиться на развитии детского и юношеского хоккея, а Борису – собирать команду, которая будет бороться за чемпионство, – сказал Ротенберг.
😀 Золотые слова! Напоминает, как олигарх на приеме говорит шеф-повару : Как ценитель кулинарии, чаще всего ем именно ваши трюфеля . Трогательная бытовая близость сильных мира сего к простым труженикам футбола .😀
_________________
