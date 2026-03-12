  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
30

Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони сравнил нью-йоркское метро с московским. 

Помимо Красной площади, в Москве еще куда-то ходили? Спускались в московское метро?

– На Красную площадь ездил со своим другом Брэндоном Биро, который играет за «Спартак», тогда он был еще игроком «Ак Барса». Давно его не видел. Потом поужинали вместе. Мы два года играли вместе за «Рочестер» [в АХЛ].

Дважды спускался в метро. Здесь очень мило, чисто, красивые станции с декором, все продумано до мелочей. Не ожидал, что станции будут выглядеть именно так.

В Америке метро отличается?

– Пользовался метро в Нью-Йорке прошлым летом, это отвратительно. Московское метро лучше, намного чище и безопаснее, – сказал Чеккони. 

Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoДжозеф Чеккони
logoБрэндон Биро
logoАвангард
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoСпартак
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ МАМИН ЭКСТРЕМИСТ ПАПИН ТЕРРОРИСТ
А как ему метро в Омске?
Комментарий скрыт
нормальная чистая станция, поезда не шумят
Метро в Москве и Санкт-Петербурге действительно очень удобное, чистое и современное.
Я так смотрю на это все и мысли появляются, что талант Макдэвида, Маккиннона просто отрезал им возможность оценить красоту московского метрополитена .
В омском метро есть портрет Егора Летова, чего нет ни в Нью-Йорке, ни в Москве :)
Ну Москва реально крутая чивоужтам
Ещё в Омске метро лучше, чем в Нью-Йорке.
Нью-Йоркское метро начали строить еще в 19 веке, очевидно, с той поры много чего изменилось. Но, да, мое первое впечатление о входе в это метро, решил, что это вход в общественный туалет. Узкая лестница непонятно куда ведущая
Играя здесь все поют диферамбы, стоит вернуться на родину, говорят противоположное(
Ответ Александр Колесняк
Играя здесь все поют диферамбы, стоит вернуться на родину, говорят противоположное(
Клубы в контрактах прописывают, что спортсмен несёт ответственность за свои слова в СМИ, за любой "ущерб репутации" и подобные вещи, поэтому спортсмены пока связаны контрактом говорят что в их клубе, городе, стране всё прекрасно и им всё нравится.
Ответ teto
Благодарю за столь подробное уточнение, а я то думал, что они искренне отвечают!
Были у нью йоркского метро времена похуже. Например в 80-е
В Челябе с 90х метро строят-все не построят. Только деньги пилятся. Теперь метро уже не катит, обещают метротрамвай. До войны люди кирками и лопатами метро быстрей строили.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
