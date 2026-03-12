Защитник «Авангарда» Чеккони: метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше.

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони сравнил нью-йоркское метро с московским.

– Помимо Красной площади, в Москве еще куда-то ходили? Спускались в московское метро?

– На Красную площадь ездил со своим другом Брэндоном Биро, который играет за «Спартак », тогда он был еще игроком «Ак Барса». Давно его не видел. Потом поужинали вместе. Мы два года играли вместе за «Рочестер» [в АХЛ].

Дважды спускался в метро. Здесь очень мило, чисто, красивые станции с декором, все продумано до мелочей. Не ожидал, что станции будут выглядеть именно так.

– В Америке метро отличается?

– Пользовался метро в Нью-Йорке прошлым летом, это отвратительно. Московское метро лучше, намного чище и безопаснее, – сказал Чеккони.

Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»