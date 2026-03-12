Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал, что ему не нравится есть холодец.
— Знаю о вашей любви к борщу. Но существует стереотипное мнение, что американцы любят фастфуд…
— Ха-ха, я в принципе любитель вкусно поесть. Даже в отпуске в других странах стараюсь попробовать побольше местной еды. Да, в Омске есть несколько мест, где борщ особенно вкусный.
А вот фастфуд не люблю в любой стране, качество еды в нем часто такое, что лучше самому приготовить что-то дома или пойти в хороший ресторан. Да, я не поклонник «Макдональдса» или Burger King. У меня на родине такое популярно, но сказал бы, что русские, с которыми я играл в Северной Америке, едят больше фастфуда, чем я ем здесь, что забавно (улыбается).
— Есть такое русское блюдо – холодец. Многие иностранцы его пробуют. А вы уже успели это сделать?
— Мясное желе, да? О, это ужасно. Клуб снимал со мной, Эндрю Потуральски и Максом Лажуа новогоднее видео. Мы пробовали пять традиционных русских блюд к Новому году. Холодец мне совсем не понравился, пожалуй, больше его есть не буду, – сказал Чеккони.
Если дают ложку блюда (холодца) просто на пробу - то вряд-ли иностранец восхитится. Солёный мясной мармелад.
Обязательно подаю холодец с нормальной домашней жгучей горчицей и ржаным хлебом.
То же кстати, и говяжьего языка касается: подаём холодным, правильные горчица и хлеб обязательны.
Ну и про 40° "допинг" не забываем, но это уже не для спортсменов! ;)
В1, В6, В9, В12 - термолабильные витамины, т.е. при интенсивной термообработке они разрушаются. Единственный термостабильный из витаминов В - водорастворимый В5.
Напомнить сколько ЧАСОВ варят холодец? В другой раз не вводите в заблуждение окружающих))))