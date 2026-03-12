  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
36

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал, что ему не нравится есть холодец.

— Знаю о вашей любви к борщу. Но существует стереотипное мнение, что американцы любят фастфуд…

— Ха-ха, я в принципе любитель вкусно поесть. Даже в отпуске в других странах стараюсь попробовать побольше местной еды. Да, в Омске есть несколько мест, где борщ особенно вкусный. 

А вот фастфуд не люблю в любой стране, качество еды в нем часто такое, что лучше самому приготовить что-то дома или пойти в хороший ресторан. Да, я не поклонник «Макдональдса» или Burger King. У меня на родине такое популярно, но сказал бы, что русские, с которыми я играл в Северной Америке, едят больше фастфуда, чем я ем здесь, что забавно (улыбается).

— Есть такое русское блюдо – холодец. Многие иностранцы его пробуют. А вы уже успели это сделать?

— Мясное желе, да? О, это ужасно. Клуб снимал со мной, Эндрю Потуральски и Максом Лажуа новогоднее видео. Мы пробовали пять традиционных русских блюд к Новому году. Холодец мне совсем не понравился, пожалуй, больше его есть не буду, – сказал Чеккони.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoДжозеф Чеккони
logoКХЛ
logoАвангард
еда
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На самом деле холодец очень специфическое блюдо, которое во-первых надо ещё правильно приготовить, а во-вторых распробовать. С окрошкой такая же история, не всем же нравится оливье, залитое квасом или кефиром :)
Ответ Габорик
Согласен!
Если дают ложку блюда (холодца) просто на пробу - то вряд-ли иностранец восхитится. Солёный мясной мармелад.
Обязательно подаю холодец с нормальной домашней жгучей горчицей и ржаным хлебом.
То же кстати, и говяжьего языка касается: подаём холодным, правильные горчица и хлеб обязательны.
Ну и про 40° "допинг" не забываем, но это уже не для спортсменов! ;)
Ответ Габорик
Друг рассказывал как Итальянец приезжал в Челябинск и его выражение глаз, когда заливать этот салат начали 😳
Холодец рекомендуют включать в рацион спортсменов особенно в период интенсивных физических нагрузок, а также для восстановления после травм и переломов. Это связано с полезными свойствами холодца, который богат витаминами группы В, микроэлементами (железо, магний, калий, лизин, глицин, фосфор, натрий, кобальт) и коллагеном.
Ответ ТимТалер
Ох уж эти псевдоврачи...
В1, В6, В9, В12 - термолабильные витамины, т.е. при интенсивной термообработке они разрушаются. Единственный термостабильный из витаминов В - водорастворимый В5.
Напомнить сколько ЧАСОВ варят холодец? В другой раз не вводите в заблуждение окружающих))))
Ответ Евгений Исаев
Видимо, нейросеть выдала именно этот бред, пацан еще не научился пользоваться своими мозгами)
Мне кажется, холодец приготовленный дома очень выгодно отличается от того , что готовят в общепите.
просто к холодцу нужна хорошая горчица:)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
