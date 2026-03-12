15

Карбери о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: «У нас все меньше прав на ошибку. В Баффало будем играть изо всех сил и постараемся победить»

Тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил шансы «Кэпиталс» на выход в плей-офф НХЛ.

После 66 игр «Вашингтон» с 71 очком занимает в Столичном дивизионе 6-е место.

«Я не собираюсь приукрашивать ситуацию и говорить: «Знаете, если вы проиграете вот так…» Очевидно, что у нас все меньше прав на ошибку.

Говорить о том, что завтра мы можем потерять шансы [на плей-офф] и начать подсчитывать количество [оставшихся] матчей – такого не будет. Мы приедем в Баффало. И мы будем играть. Играть изо всех сил, и мы постараемся победить в этом матче», – сказал Карбери.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMNB
Разве у ВК вообще есть шансы? до Идущего 8ым Бостона 7 очков и на 2 игры больше сыграно, а перед самим ВК еще Филадельфия, Оттава и Коламбус, которые тоже сыграли на 2 игры меньше
С Баффало у вас шансов 0
Ответ evgen859
Комментарий скрыт
Ответ evgen859
Оказалось не совсем так
Из 16 матчей необходимо выиграть 12-13. Десять не хватит. Так что шансы чисто теоретические.
Ответ Melnikov1968
Они играют с Баффало следом же. Вдруг их клинки укусят и они выдадут супер победную серию :)))
Ответ Melnikov1968
Не хватит, уже как минимум матчей 6-8 кто впереди должен терять очки просто их не теряет, и когда конкуренты играют между собой и них овертайм)
Вши уже включились за борьбу которая дает возможность высоко выбирать на драфте 2026
карета лысого шарлатана превратилась в тыкву.
о каком ПО размышляет лысый?! )) это же смешно!
Обмен Дауда и Карлсона был как белый флаг. Сезон окончен. Тут бы вообще попытаться танкануть, чтобы на драфте были шансы получить что-нибудь ценное.
Всё идёт по плану. Теперь нужно играть плохо, а драфтовать хорошо.
И ведь выиграл! Молодчик
Разин о бонусах Ткачева: «Постараюсь Вове объяснить, что деньги – песок, а эмоции остаются на всю жизнь. Постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина»
9 минут назад
Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»
21 минуту назад
Ларионов после 5:0 с «Северсталью»: «Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть»
33 минуты назад
НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Айлендерс», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом»
37 минут назад
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
сегодня, 19:08
СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
сегодня, 18:53
КХЛ. СКА обыграл «Северсталь», «Салават» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» забил 6 голов «Шанхаю», «Металлург» победил «Сибирь»
сегодня, 18:44
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:0 с «Сочи», Арефьев сделал 28 сэйвов
сегодня, 18:39
Ги Буше о том, что Шарипзянов повторил рекорд по очкам для защитников: «Наш капитан представляет все, что мы хотим видеть на льду и за его пределами»
сегодня, 18:11
Бобровский разделил с Хабибулиным 1-е место среди российских вратарей по матчам в истории НХЛ. У них по 799 игр в регулярках
сегодня, 17:58
Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»
44 минуты назад
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
56 минут назад
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
сегодня, 19:22
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
сегодня, 18:27
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
сегодня, 17:14
Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
сегодня, 16:57
Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
сегодня, 16:23
Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
сегодня, 14:28
Браташ о 6:2 с «Барысом»: «Улучшения есть, но главная работа впереди. «Адмирал» взял 7 очков за последние 6 домашних матчей – неплохой результат»
сегодня, 13:44
Тренер «Барыса» Кравец после 2:6 с «Адмиралом»: «Спасибо за хороший календарь. Надеюсь, ребята отдохнут за 1,5 дня. Хочется, чтобы было хотя бы 3 дня после Дальнего Востока»
сегодня, 13:16
