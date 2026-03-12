Карбери о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: «У нас все меньше прав на ошибку. В Баффало будем играть изо всех сил и постараемся победить»
Карбери о борьбе за плей-офф: у «Вашингтона» все меньше прав на ошибку.
Тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил шансы «Кэпиталс» на выход в плей-офф НХЛ.
После 66 игр «Вашингтон» с 71 очком занимает в Столичном дивизионе 6-е место.
«Я не собираюсь приукрашивать ситуацию и говорить: «Знаете, если вы проиграете вот так…» Очевидно, что у нас все меньше прав на ошибку.
Говорить о том, что завтра мы можем потерять шансы [на плей-офф] и начать подсчитывать количество [оставшихся] матчей – такого не будет. Мы приедем в Баффало. И мы будем играть. Играть изо всех сил, и мы постараемся победить в этом матче», – сказал Карбери.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMNB
15 комментариев
Разве у ВК вообще есть шансы? до Идущего 8ым Бостона 7 очков и на 2 игры больше сыграно, а перед самим ВК еще Филадельфия, Оттава и Коламбус, которые тоже сыграли на 2 игры меньше
С Баффало у вас шансов 0
С Баффало у вас шансов 0
С Баффало у вас шансов 0
Оказалось не совсем так
Из 16 матчей необходимо выиграть 12-13. Десять не хватит. Так что шансы чисто теоретические.
Из 16 матчей необходимо выиграть 12-13. Десять не хватит. Так что шансы чисто теоретические.
Они играют с Баффало следом же. Вдруг их клинки укусят и они выдадут супер победную серию :)))
Из 16 матчей необходимо выиграть 12-13. Десять не хватит. Так что шансы чисто теоретические.
Не хватит, уже как минимум матчей 6-8 кто впереди должен терять очки просто их не теряет, и когда конкуренты играют между собой и них овертайм)
Вши уже включились за борьбу которая дает возможность высоко выбирать на драфте 2026
карета лысого шарлатана превратилась в тыкву.
да все уже
о каком ПО размышляет лысый?! )) это же смешно!
Обмен Дауда и Карлсона был как белый флаг. Сезон окончен. Тут бы вообще попытаться танкануть, чтобы на драфте были шансы получить что-нибудь ценное.
Всё идёт по плану. Теперь нужно играть плохо, а драфтовать хорошо.
И ведь выиграл! Молодчик
