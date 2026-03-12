Карбери о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: «У нас все меньше прав на ошибку. В Баффало будем играть изо всех сил и постараемся победить»

Карбери о борьбе за плей-офф: у «Вашингтона» все меньше прав на ошибку.

Тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери оценил шансы «Кэпиталс» на выход в плей-офф НХЛ .

После 66 игр «Вашингтон» с 71 очком занимает в Столичном дивизионе 6-е место.

«Я не собираюсь приукрашивать ситуацию и говорить: «Знаете, если вы проиграете вот так …» Очевидно, что у нас все меньше прав на ошибку.

Говорить о том, что завтра мы можем потерять шансы [на плей-офф] и начать подсчитывать количество [оставшихся] матчей – такого не будет. Мы приедем в Баффало . И мы будем играть. Играть изо всех сил, и мы постараемся победить в этом матче», – сказал Карбери.