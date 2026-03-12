Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
Нападающий ЦСКА Николай Коваленко ответил на вопрос, важно ли армейцам финишировать в топ-4 Запада в Фонбет Чемпионате КХЛ.
После 65 матчей ЦСКА занимает в Западной конференции 4-е место.
«Нам без разницы, на каком месте закончим регулярку. Для нас неважно, какой будет соперник. Все соперники достойные. Если клуб попал в плей-офф, то каждый матч как последний.
Если ты хочешь выиграть Кубок Гагарина, то ты не должен думать, на кого попадать в первом раунде. Ты должен обыгрывать всех», — сказал Коваленко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
какая разница на каком,дальше первого раунда все равно не уйдёте,с такой игрой
