Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»

Николай Коваленко: ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку.

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко ответил на вопрос, важно ли армейцам финишировать в топ-4 Запада в Фонбет Чемпионате КХЛ.

После 65 матчей ЦСКА занимает в Западной конференции 4-е место.

«Нам без разницы, на каком месте закончим регулярку. Для нас неважно, какой будет соперник. Все соперники достойные. Если клуб попал в плей-офф, то каждый матч как последний.

Если ты хочешь выиграть Кубок Гагарина , то ты не должен думать, на кого попадать в первом раунде. Ты должен обыгрывать всех», — сказал Коваленко.