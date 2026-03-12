Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»

Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: легенда, терминатор.

Нападающий СКА Матвей Поляков назвал одноклубника Сергея Плотникова терминатором.

На прошлой неделе 35-летний форвард провел 1000-й матч в КХЛ.

— По первому периоду матча [с «Динамо» Минск – 4:3] казалось, что особенно заряжены поздравить капитана Сергея Плотникова. Так ли это?

— Конечно. Нам на разминку дали специальное джерси с его тысячным матчем. Он легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Я просто очень рад, что он так долго играет и в такой хорошей форме. Не знаю, вы видели или нет, он просто терминатор, поэтому мы его всей командой поздравляем.

Сережа — молодец, на эйфории вышел вообще заряженный. Считаю, что он очень много сделал, он повел за собой команду. Это хорошее качество лидера. Как‑то и у нас пошло по маслу, – сказал Поляков.