  Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони поделился впечатлениями от работы с тренером омского клуба Ги Буше.

— Говорят, Ги Буше довольно строгий тренер. Правда ли это?

— Он знает, как все работает. Ги и его команда всегда разрабатывают хороший план на игру, так что да, они строги к тому, как мы действуем, но у нас, очевидно, есть место для творчества и демонстрации мастерства, которым мы обладаем. 

Ги — сильный и страстный тренер, именно поэтому, мне кажется, многим ребятам нравится играть под его руководством, потому что он заботится о нас.

— Может ли тренер как-то напихать, если что-то идет не так?

— Он может сказать строго, но ведь для этого тренер и существует. Ги знает, как мотивировать команду и сделать так, чтобы мы всегда показывали свой лучший хоккей. 

Уверен, вы можете увидеть на скамейке запасных его страсть к игре. Мне нравятся тренеры, которые просто говорят все как есть и используют все свои силы, чтобы придать еще больше энергии скамейке запасных, – сказал Чеккони.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Каждый должен выполнять свою работу на совесть и у всех одна мотивация - отрабатывать свое бабло и радовать зрителей.
