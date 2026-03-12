  • Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»

Светлов о «Металлурге»: самая современная и ровная по составу команда КХЛ.

Сергей Светлов оценил победу «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ-2025/26.

- За счет чего «Металлург» выиграл гладкий турнир?

– «Магнитка» – самая ровная по составу команда КХЛ. Возьмите вчерашний матч в Уфе (2:1 ОТ) – в овертайме не совсем пошла игра в большинстве у первой бригады во главе с Ткачевым, тут же вышла вторая – и сделала результат. Неслучайно Магнитогорск – в числе лидеров практически по всем показателям – заброшенные шайбы, большинство, меньшинство и так далее.

Второй момент – состав «Металлурга» подобран под игровую систему тренерского штаба. Современный хоккей стал быстрым и челночным, игроки дорожат шайбой, а не отделываются от нее, габариты уже не так много решают – все это мы, в частности, увидели на последней Олимпиаде. В этом плане именно «Магнитка» – самая современная команда КХЛ.

Также посмотрите на календарь регулярного чемпионата. «Металлург» – единственный клуб КХЛ, который в этом чемпионате в основное время не проигрывал две встречи кряду. Более того, осенью и зимой даже разовые поражения были редкостью – и только на стыке зимы и весны команда стала часто уходить в овертаймы, были даже три поражения подряд, два из которых – в дополнительное время.

- С чем связываете весенний спад «Металлурга»?

– Ответ можно найти только внутри команды. Возможно, тренерский штаб нашел возможность немного подгрузить игроков – с прицелом на плей-офф.

Другой вариант – большой отрыв «Металлурга» расхолодил команду и, наоборот, мобилизовал соперников в преддверии плей-офф, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Russia-hockey.ru
