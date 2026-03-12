  Демидов набрал 51-е очко в сезоне НХЛ и делит лидерство с Сеннеке в гонке бомбардиров среди новичков
Демидов набрал 51-е очко в сезоне НХЛ и делит лидерство с Сеннеке в гонке бомбардиров среди новичков

Демидов лидирует с Сеннеке в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди новичков.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Оттавой» (3:2).

Теперь на счету россиянина 51 (14+37) балл в сезоне НХЛ, и он вышел на 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков, сравнявшись с форвардом «Анахайма» Беккеттом Сеннеке (20+31). Оба провели по 64 игры.

Третье место в списке занимает защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, на счету которого 47 (20+27) очков в 65 матчах.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
За Колдера конкурентов у Шефера нет. И в таком болоте сразу заиграл. Я думал там давно и навечно всё тиной заросло. Айлы ожили, и это приятно.
За Колдера конкурентов у Шефера нет. И в таком болоте сразу заиграл. Я думал там давно и навечно всё тиной заросло. Айлы ожили, и это приятно.
С чего бы это Айлы болото? Вот Анахайм Сенеке точно болотом был и на дне барахтался до этого сезона сколько лет.
За Колдера конкурентов у Шефера нет. И в таком болоте сразу заиграл. Я думал там давно и навечно всё тиной заросло. Айлы ожили, и это приятно.
Ничего себе болото..... Бархал, Хорват, Сорокин,Шенн, Ли, Пажо
интересно когда это Шефер успел в нападающего переквалифицироваться? вроде защитником был)
Форвард Шефер, спортс , ты чего? Там новый Орр во всю растет, а вы- форвард.
