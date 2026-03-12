Демидов набрал 51-е очко в сезоне НХЛ и делит лидерство с Сеннеке в гонке бомбардиров среди новичков

Демидов лидирует с Сеннеке в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди новичков.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Оттавой» (3:2).

Теперь на счету россиянина 51 (14+37) балл в сезоне НХЛ , и он вышел на 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков, сравнявшись с форвардом «Анахайма » Беккеттом Сеннеке (20+31). Оба провели по 64 игры.

Третье место в списке занимает защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, на счету которого 47 (20+27) очков в 65 матчах.