Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»

Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру.

Тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу над «Ладой» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«На всем протяжении матча мы контролировали игру. В концовке сыграли на результат, надежно. Хорошая командная победа.

С чем связано то, что за 40 бросков в створ мы забили только три гола? С тем, что здорово играл вратарь соперника», – сказал Козырев.