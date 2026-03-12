Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
Тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу над «Ладой» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«На всем протяжении матча мы контролировали игру. В концовке сыграли на результат, надежно. Хорошая командная победа.
С чем связано то, что за 40 бросков в створ мы забили только три гола? С тем, что здорово играл вратарь соперника», – сказал Козырев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем