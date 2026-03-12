Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»

Ги Буше: к концу регулярки все мыслями уже в плей-офф.

Тренер «Авангарда » Ги Буше заявил об усталости от регулярного чемпионата КХЛ .

После 65 матчей омичи занимают на Востоке 2-е место.

«Буду честен: к концу подходит регулярный чемпионат, все немного подустали, мыслями все уже в плей-офф. Это нормально, такова человеческая натура, хочется перейти на ту стадию, где начнется все самое интересное.

Но впереди еще три матча регулярки, надо поднажать, однако при этом избежать повреждений. Тут тонкий момент: хочется побеждать, но и не хочется, чтобы вся работа в течение сезона пошла насмарку из-за травм», — сказал Буше.