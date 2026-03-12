Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
Тренер «Авангарда» Ги Буше заявил об усталости от регулярного чемпионата КХЛ.
После 65 матчей омичи занимают на Востоке 2-е место.
«Буду честен: к концу подходит регулярный чемпионат, все немного подустали, мыслями все уже в плей-офф. Это нормально, такова человеческая натура, хочется перейти на ту стадию, где начнется все самое интересное.
Но впереди еще три матча регулярки, надо поднажать, однако при этом избежать повреждений. Тут тонкий момент: хочется побеждать, но и не хочется, чтобы вся работа в течение сезона пошла насмарку из-за травм», — сказал Буше.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хочется верить, что Ги Буше подведет команду к плей офф в хорошем состоянии и Авангард справится со своей задачей - показать красивый хоккей и порадовать нас. Удачи.
Ага подустали... У большинства зарплата за год сколько за всю жизнь не заработать россиянам...болельщик, Омск. Возьму на вооружение-пару раз в месяц а то и чаще буду на отвали несколько дней работать скажу начальство подустал просьба отнестись с пониманием
