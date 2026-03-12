Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативностью в матче НХЛ с «Вашингтоном» (4:1).
За 12:46 на льду (2:19 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, полезность – «0».
В 63 матчах сезона на счету Мичкова 33 (16+17) очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Мичков без очков уже стал мемом.
