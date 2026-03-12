Овечкин сделал передачу в матче с «Флайерс», прервав серию без очков из 3 игр. У него 24+27 в 66 матчах сезона

Овечкин сделал передачу в матче с «Флайерс».

Форвард «Вашингтона » Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Филадельфией» (1:4).

Россиянин прервал серию без очков из 3 игр. Всего в 66 матчах сезона на его счету 51 (24+27) балл.

Сегодня за 15:45 (4:08 – в большинстве) у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «минус 1».