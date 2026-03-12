  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин сделал передачу в матче с «Флайерс», прервав серию без очков из 3 игр. У него 24+27 в 66 матчах сезона
Видео
77

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Филадельфией» (1:4).

Россиянин прервал серию без очков из 3 игр. Всего в 66 матчах сезона на его счету 51 (24+27) балл.

Сегодня за 15:45 (4:08 – в большинстве) у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «минус 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoФиладельфия
logoВашингтон
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Недавно прочитал про какого-то блоггера из России,который,вместе с бывшим хоккеистом Никитой Филатовым,не может уехать из Сша до тех пор,пока Ови не забьет две шайбы до тысячи...Жаль,конечно,этого бедолагу-недотепу,но его ожидания-это его проблемы.
Ответ Сергей Круг
Это видимо какой-то известный блогер, раз с ним сфотографировался сам Пастернак
Ответ TurboX
Борис ?
24+27 это прям отличный показатель,. без шуток и сарказма. в его то возрасте.
Ответ punker18
(24+27) за 66 игр в НХЛ это в любом возрасте круто, просто Овечкин немного отличается от других, очень высоко у него планка.
Ответ punker18
Комментарий скрыт
С такой игрой команды, там в целом надо всей команде,что-то забить. Это мрак. Такое кол-во потерь, когда по шайбе попасть не могут, я давно не видел. Они тупо выгорели и устали. Хз, как их готовили к сезону
Странно, как стоя на месте можно умудриться делать силовые приемы))
Ответ iExpert
Пока ехал на место и обратно как раз два и получилось )
Ответ iExpert
Мимо него ехали- задели. Судьи посчитали за хит.
бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 12.03.26.
1. ОВЕЧКИН - 1674 (921+753) - 1557 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1098 (391+707) - 862 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 935 (323+612) - 812 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Отлично играют легендарные деды-Овечкин,Кросби,Малкин,самому молодому из них,Сидни,39 лет.В этом возрасте мало кто такой статистикой может похвастать.
Ответ Alexander Great_1116595775
Они там все в топах по своему возрасту:) ЗАТО! Вот не дед Мэтьюз, 28 лет, капитан сборной США набрал в 59 матчах 26+26=52 очка, -4 ему надо карьеру заканчивать или как? Просто 40-ка летний дед Овечкин 24+27 в 66-ти и -4, а ему точно пора на пенсию!, иначе весь Вашигтон молодой умрёт с его присутствием:)
После общения с Аршавиным решил пасовать ногой)
Видимо мы читаем разные сайты.
Пришлешь ссылочку на новость со сторисом Овечкина?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
