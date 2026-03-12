Овечкин сделал передачу в матче с «Флайерс», прервав серию без очков из 3 игр. У него 24+27 в 66 матчах сезона
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Филадельфией» (1:4).
Россиянин прервал серию без очков из 3 игр. Всего в 66 матчах сезона на его счету 51 (24+27) балл.
Сегодня за 15:45 (4:08 – в большинстве) у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
1. ОВЕЧКИН - 1674 (921+753) - 1557 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1098 (391+707) - 862 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 935 (323+612) - 812 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Пришлешь ссылочку на новость со сторисом Овечкина?