Демидов набрал 1+1 в матче с «Оттавой», забив победный гол и став 3-й звездой. У него 51 очко в 64 играх сезона

Форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Оттавой» (3:2) и был признан третьей звездой.

На 53-й минуте россиянин забил победный гол. 

Всего в 64 матчах сезона на его счету 51 (14+37) очко.

Сегодня за 12:50 (1:26 – в большинстве) у Демидова 3 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Хорошо, что стал забивать, с голами была проблема. Меньше 20 за сезон не совсем то, резерв просматривается именно в этом.
Ваня, теперь нужно штурмовать рубеж в 60 очков)
Хороший ход набрал в последних матчах
Ваня сегодня умничка, но Фаулер в этой игре просто божил, стена.
