  • Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
10

Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»

Александр Черных оценил выступление Никишина в НХЛ.

Агент Александр Черных оценил выступление Александра Никишина в НХЛ

Защитник «Каролины» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Питтсбургом» (5:4 Б). На его счету стало 25 (9+16) баллов в 63 играх сезона. Никишин побил рекорд франшизы по голам для защитников-новичков. 

«Этот результат меня не удивляет, это талантливый, способный парень. В КХЛ Сашка был одним из лучших игроков за последние годы. Только бы у него было больше доверия в «Каролине».

В этом матче его перевели из третьего звена и в четвертое и дали 19 минут – и сразу есть результат. Когда другие защитники болели и он играл в топ-4, у него было практически очко за игру. Я не понимаю, почему игрока с таким потенциалом до сих пор держат в третьей-четвертой линии.

Возьмем Павла Дорофеева. Если бы ему раньше давали это игровое время, то он бы и раньше начал устанавливать рекорды. Так что ребятам, которым собираются за океан, надо десять раз подумать, прежде чем делать какой-то шаг. Потому что там говорят одно, а по факту часто получается другое», – сказал Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
10 комментариев
В этом матче его перевели из третьего звена и в четвертое и дали 19 минут – и сразу есть результат.
__________
защитника в четвертое звено и дать 19 минут? и перевести из третьего в четвертое - это повышение?
и что за четвертая линия для защитников?

одни спрашивают, другие отвечают, третьи копипастят - и главное ни один из троих не думает вообще
Ответ vendigo
В этом матче его перевели из третьего звена и в четвертое и дали 19 минут – и сразу есть результат. __________ защитника в четвертое звено и дать 19 минут? и перевести из третьего в четвертое - это повышение? и что за четвертая линия для защитников? одни спрашивают, другие отвечают, третьи копипастят - и главное ни один из троих не думает вообще
такая же каша в голове)
он играет по 18-19 минут, отличное время
1) сейчас почти вся молодежь, знает и понимает английский, но когда Никишин приехал в Америку оказывается английский он знает посредственно, что мешает хорошей коммуникации на льду и мешает игре. Поэтому сейчас он его учит, что затягивает адаптацию
2) система Бриндамора такова, что ты не можешь быть только чистым атакующим, тебе нужно еще много чего в обороне делать, к такому рисунку игры тоже нужна адаптация
Поэтому Никишин и не в первой паре, к таланту его вопросов нет, дело в адаптации. Придет время - будет в 1 паре играть. У кого-кого, так у Каролины нет вообще никакого предубеждения по поводу русских игроков, не случайно они их больше всех за последние годы драфтуют
В НХЛ играют четыре пары защитников?
Ответ вперёд спартак
В НХЛ играют четыре пары защитников?
обычно 3+1, иногда 4 пару делают. Конкретно у Каролины обычно 3 пары вроде бы
Ответ kornaushenko2000
обычно 3+1, иногда 4 пару делают. Конкретно у Каролины обычно 3 пары вроде бы
почти все играют в 3 пары, о чем ты?
Что до Дорофеева, тот он сам выгрызал себе место, Никишин тоже боец упорный и возможно станет топом в топовой команде
«Так что ребятам, которым собираются за океан, надо десять раз подумать, прежде чем делать какой-то шаг. Потому что там говорят одно, а по факту часто получается другое» - потому что ребята должны быть готовы к тому, что под них подстраиваться никто не будет. Учи язык, адаптируйся под систему команды. Не хочешь? окей, есть куча других молодых, голодных до побед и готовых развиваться, чтобы занять свое место в лиге
Материалы по теме
Никишин о рекорде по голам для защитников-новичков «Каролины»: «Очень приятно, круто войти в историю. Это запомнится»
11 марта, 14:14
Никишин побил рекорд «Каролины» по голам для защитников-новичков – 9 шайб. У россиянина 25 очков в 63 матчах сезона
11 марта, 10:41
Никишин стал 1-й звездой игры с «Питтсбургом» – 1+1 за 19:49 на льду и «+2». У защитника «Каролины» 25 очков в 63 матчах
11 марта, 03:53
Разин о бонусах Ткачева: «Постараюсь Вове объяснить, что деньги – песок, а эмоции остаются на всю жизнь. Постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина»
16 минут назад
Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»
28 минут назад
Ларионов после 5:0 с «Северсталью»: «Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть»
40 минут назад
НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Айлендерс», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом»
44 минуты назад
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
сегодня, 19:08
СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
сегодня, 18:53
КХЛ. СКА обыграл «Северсталь», «Салават» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» забил 6 голов «Шанхаю», «Металлург» победил «Сибирь»
сегодня, 18:44
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:0 с «Сочи», Арефьев сделал 28 сэйвов
сегодня, 18:39
Ги Буше о том, что Шарипзянов повторил рекорд по очкам для защитников: «Наш капитан представляет все, что мы хотим видеть на льду и за его пределами»
сегодня, 18:11
Бобровский разделил с Хабибулиным 1-е место среди российских вратарей по матчам в истории НХЛ. У них по 799 игр в регулярках
сегодня, 17:58
Корешков о «Тракторе»: «Забиваем, забивали и будем забивать голы. Стали меньше пропускать, это важно перед плей-офф»
3 минуты назад
Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»
51 минуту назад
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
сегодня, 19:33
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
сегодня, 19:22
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
сегодня, 18:27
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
сегодня, 17:14
Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
сегодня, 16:57
Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
сегодня, 16:23
Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
сегодня, 14:28
Браташ о 6:2 с «Барысом»: «Улучшения есть, но главная работа впереди. «Адмирал» взял 7 очков за последние 6 домашних матчей – неплохой результат»
сегодня, 13:44
