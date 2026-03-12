Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
Агент Александр Черных оценил выступление Александра Никишина в НХЛ.
Защитник «Каролины» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Питтсбургом» (5:4 Б). На его счету стало 25 (9+16) баллов в 63 играх сезона. Никишин побил рекорд франшизы по голам для защитников-новичков.
«Этот результат меня не удивляет, это талантливый, способный парень. В КХЛ Сашка был одним из лучших игроков за последние годы. Только бы у него было больше доверия в «Каролине».
В этом матче его перевели из третьего звена и в четвертое и дали 19 минут – и сразу есть результат. Когда другие защитники болели и он играл в топ-4, у него было практически очко за игру. Я не понимаю, почему игрока с таким потенциалом до сих пор держат в третьей-четвертой линии.
Возьмем Павла Дорофеева. Если бы ему раньше давали это игровое время, то он бы и раньше начал устанавливать рекорды. Так что ребятам, которым собираются за океан, надо десять раз подумать, прежде чем делать какой-то шаг. Потому что там говорят одно, а по факту часто получается другое», – сказал Черных.
защитника в четвертое звено и дать 19 минут? и перевести из третьего в четвертое - это повышение?
и что за четвертая линия для защитников?
одни спрашивают, другие отвечают, третьи копипастят - и главное ни один из троих не думает вообще
2) система Бриндамора такова, что ты не можешь быть только чистым атакующим, тебе нужно еще много чего в обороне делать, к такому рисунку игры тоже нужна адаптация
Поэтому Никишин и не в первой паре, к таланту его вопросов нет, дело в адаптации. Придет время - будет в 1 паре играть. У кого-кого, так у Каролины нет вообще никакого предубеждения по поводу русских игроков, не случайно они их больше всех за последние годы драфтуют