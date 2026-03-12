Ожиганов после 4:2 с «Шанхаем»: «Какой-то дурной безбашенный хоккей получился. Хорошо, что мы выигрываем, достаем из себя силы. Можем за топ-4 побороться, зацепиться за домашнюю площадку»
Ожиганов высказался об игре «Динамо» с «Шанхаем».
Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о победе в игре с «Шанхаем» (4:2).
«Из игры в игру есть моменты, которые стоит улучшать, чтобы себе проблем не создавать. Хорошо, что мы выигрываем, достаем из себя силы. Это позитивный момент. А так есть, что исправлять.
Сегодня какой-то дурной безбашенный хоккей получился. Моментов было достаточно, что у них, что у нас. Нам есть, что терять.
Мы можем за топ-4 побороться и хотим подняться по таблице, зацепиться за домашнюю площадку. Вроде у нас шансы еще есть. А «Шанхай» уже доигрывает регулярку», – сказал Ожиганов.
«Динамо» набрало 77 очков в 64 играх и идет на 7-м месте в таблице Запада.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да вам бы на восьмое место не скатиться с такой игрой, а он про четвертое место
У динамо играть некем. Полтора звена . Зинченко, ⁰Галимов Ильенко Прохоров Чернов Паталаха Кол Калиниченко Артемьев Кудрявцев -кто с ярмарки едет,,,кто просто уровень вхл. Селекция провалена. На след годтнадо собирать новую команду. Эта еще и очень возрастная. Гусев пешком ползает ,Уил не тот,даже Комтуа обрусед.
В четверку уже не заскочить, это факт. Хотя бы на Ярославль не попасть в 1 раунде и уже хорошо будет
Ну не знай четыре игры осталось то же самое мечтаю́т и команды которые выше Вас в таблице чтобы попасть в топ четыре???
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем