Исаков об 1:4 от «Авангарда»: «Неплохой матч, но нужно реализовывать моменты, дожимать их. Количество забитых голов не соответствовало нашему давлению»

Исаков подвел итоги матча «Торпедо» и «Авангарда».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от «Авангарда» (1:4).

«Серьезно готовились к этому матчу, понимали сильные стороны соперника. И многое из того, что планировали, получилось. Единственное – количество забитых голов не соответствовало ожиданиям, не соответствовало нашему давлению. Неплохой матч, но нужно реализовывать моменты, дожимать их.

Конечно, в наши планы не входило играть с пустыми воротами в концовке. Не получился в этой ситуации завершающий бросок, там была неплохая расстановка, шайба хорошо двигалась, но не зацепились за отскок. Не нашлось такого игрока, который забил бы гол.

Понравилось, как мы зашли во второй период, команда делала много правильных вещей, хорошо накладывали смены. Но все сводится к тому, что не реализовали моменты, пусть они были и не самыми яркими», – сказал Исаков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Матч действительно неплохой. Но с игрой в большинство нужно уже срочно что-то делать.
Зачем Исаков снимает вратаря в концовке матча, если соперник в меньшинстве создаёт моментов больше, чем Торпедо играя в большинстве? После выхода Кручинина с больничного вся игра пошла наперекосяк.
Это торпедо, брат. А на круча все беды сваливать не стоит. Где которую игру хваленая первое звено? Что на поле делает гераськин с наумом? Почему Байкова не выпускают? Пугачёва в чайку командировали? Вопросов очень много к исакову и особенно к забуге.
по сути, проиграть 1-2 или 1-4 разницы нет вообще. но если такая тренировка 6 на 5 хоть раз поможет в том же ПО, то все не зря
Уволить тренера по большинству, стыдно смотреть как мучаются. Игра была неплохая, старались, но на пятачке всё просрали. Привет восьмое место и встреча с паровозом в плей-офф.
Спартак восьмое уже забронировал
Пока не ясно. Но может своё место подарить. Трактор, нефтехимик упруться, делят 6 место.
Ну вообще не удивил..."Хорошая игра,но не в нашу пользу и не реализовали моменты.." Ну так счёт на табло и показывает какая она хорошая,главное для кого. Можно констатировать: не умеет Торпедо ни 6х5,ни 5х3, 20 попыток большинства-мимо...Большинство в ПО это крайне важный момент.
Причём наступают которую игру на те же грабли. Сняли вратаря и получите.. Если нет большинства, то зачем одно место мучить?
Есть ощущение, что Торпедо выбрало пару в по. Играют на минималках и не выкладываются. Для Торпедо лучшим соперником будет Северсталь. С ЦСКА или Динамо для Торпедо играть тяжелее.
Лучшим,но не проходным,даже по статистике 2-х лет игр с ними, к сожалению. Козырев знает как удивить и "придушить" Торпедо... Только чудо и невезение Севы могут нам помочь,на мой взгляд.
Опять любимое место Торпедо 7-8.
Подсдулись торпедоны к концу регулярки, потеряли концентрацию и вместе с ней четвертое место, по потерянным уже на седьмом, обидно , правда оставшиеся соперники не смотрятся непроходимыми.
