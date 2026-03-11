Ги Буше о 4:1 с «Торпедо»: «Понравился 1-й период, великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счет мог быть 5:1 после этого отрезка. У Фьоре могло быть и 6 очков сегодня, у Окулова – около 10»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе в матче с «Торпедо» (4:1).

«Понравился первый период в нашем исполнении, великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счет мог быть 5:1 после этого отрезка. Но не реализовали убойные моменты, у Фьоре могло быть и шесть очков сегодня, у Окулова – около 10, в целом их звено создало много хорошего.

Второй период мне не понравился, особенно первые 10 минут, мы отошли от своей игры, а соперник вышел заряженным. У нас были потери, соперник почувствовал жизнь, это придало ему сил.

Но третий период в нашем исполнении был уже намного лучше, переломили ситуацию», – сказал Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
В последних матчах Авангарда радует только игра в меньшинстве и я пока не пойму за счет чего мы будем всех " рвать и метать" в плове. Большинство конкретно просело, забиваем мало и ошибок в обороне достаточно. Надеюсь Г. Буше продумал все до мелочей и держит " туза" в рукаве. Удачи!
