  Лав о 2:4 от «Динамо»: «Одна и та же песня в последних матчах – нам надо играть в идеальный хоккей, чтобы выиграть, но мы забиваем не так много, что затрудняет ситуацию»
Лав о 2:4 от «Динамо»: «Одна и та же песня в последних матчах – нам надо играть в идеальный хоккей, чтобы выиграть, но мы забиваем не так много, что затрудняет ситуацию»

Лав высказался об игре «Шанхая» с «Динамо» Москва.

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав прокомментировал поражение в игре с московским «Динамо» (2:4).

– Была конкурентная игра, ребята в отдельные моменты играли неплохо, заслуживали больше удачи. Во втором периоде было несколько удалений подряд, инициатива перешла к «Динамо», нам пришлось догонять.

Третий период начали достойно, забросили шайбу, реабилитировались. Но одна и та же песня в последних матчах – нам надо играть в идеальный хоккей, чтобы выиграть, но мы забиваем не так много, что затрудняет ситуацию.

Удалениями мы ставим себя в ситуацию, когда надо больше работать. Но бригада меньшинства справлялась.

– Ваша команда потеряла шансы на выход в плей‑офф. Оставшиеся игры – возможность для вас понять, на кого делать ставку в новом сезоне, а с кем расставаться?

– Я недавно в команде, но все игроки понимают, в какой мы ситуации, какие мои ожидания, какие у меня требования. У меня было время узнать лигу, хоккеистов, провести свою работу. Дальше будем смотреть.

– Было много слухов о Рендуличе. Правда ли, что вы его отстранили из‑за нарушения командной дисциплины?

– Это было стандартное изменение на сегодняшний матч.

– Есть вероятность, что в новом сезоне вы будете играть в Китае. Какие плюсы и минусы от этого?

– На прошлой неделе был опыт, мы съездили в Китай, все условия для команды были на высочайшем уровне. Наша команда чувствовала себя комфортно, остались положительные впечатления. Но что касается будущего, вы спросили не того человека, – сказал Лав.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
