Квартальнов о 3:4: «СКА очень мощно начал, мы были чуть не готовы, проспали 1-й период. Потом была равная игра, в 3-м немного не хватило. Позитивный момент, что команда не сдается»

Квартальнов высказался о поражении «Динамо Минск от СКА.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в матче против СКА (3:4).

– СКА очень мощно начал, мы были чуть не готовы, проспали первый период. Потом была равная игра, во втором периоде стали чуть рисковать, шайба не держалась. В третьем немного не хватило.

– Сотишвили не играет два матча подряд. Почему?

– Он не готов, у него травма. Как говорят по-английски – day by day.

– СКА выиграл серию у «Динамо» со счетом 5-1. Не хотелось бы с ними встретиться в плей-офф?

– Хотелось бы.

– Можно сказать, что это связано со словами Игоря Ларионова, который заявил, что «Динамо» играет в простой хоккей?

– Я не слышал. У меня нет привычки обсуждать игру другой команды. Если Игорь Николаевич так сказал…

– Чем так неудобен СКА?

– Иногда получается, иногда – нет. Считаю, что были хорошие игры. Где-то чуть не повезло, сегодня были шансы.

– Насколько после трехматчевой серии поражений вам было важно огрызнуться в третьем периоде?

– У нас есть определенные проблемы, с тем же началом. Еще такой барьер стараемся преодолеть. Позитивный момент, что команда не сдается.

Нужно чуть везения, чуть-чуть самоотверженности, стоять на линии броска, ловить шайбу зубами. Она потом придет, она зайдет в ворота. Это надо заслужить, – сказал Квартальнов.