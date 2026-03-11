Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «Превращаемся в команду НБА, когда концовка игры самая горячая, острая, чтобы люди оставались и не уходили. Рад, что ребята отыграли сильный матч»

Ларионов подвел итоги матча СКА с минским «Динамо».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе в матче с минским «Динамо» со счетом 4:3.

– Всех с хорошей и интересной игрой. Мы превращаемся в команду НБА, когда концовка игры самая горячая, самая острая, чтобы люди оставались с нами и не уходили. Рад, что ребята отыграли очень сильный матч.

Нам нужна была такая концовка, чтобы поняли, что нужно играть до конца правильно. Есть легкая доза того разочарования, что не сделали матч легко. За это мы любим хоккей.

Обыграли очень сильную команду, выиграть пять матчей против «Динамо» из шести, это приятно. Двигаемся дальше.

– Хотели, чтобы шайба Плотникова была победной, учитывая его празднование юбилейного матча?

– Когда ведешь в три шайбы с хорошей командой, это не говорит ни о чем. Просили сыграть грамотно в обороне. Мыслей о том, чья будет шайба победная, не было.

Хет-трик был бы еще интереснее при такой аудитории. Тем не менее такого не было, но мы не хотели сушить игру, это не наш принцип. Мы дали сопернику массу кислорода, но рады, что выстояли и выиграли матч.

– Осталось немного матчей до конца регулярного чемпионата. Определились, кто станет основным вратарем в плей‑офф?

– Абсолютно нет. У нас два вратаря, которые играют фантастически, – сказал Ларионов.

СКА выиграл 4-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Динамо» Минск, Плотников сделал дубль, Голдобин набрал 0+3. Команда Ларионова идет 6-й на Западе