СКА выиграл 4-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Динамо» Минск, Плотников сделал дубль, Голдобин набрал 0+3. Команда Ларионова идет 6-й на Западе

СКА выиграл 4-й матч подряд в КХЛ.

СКА победил минское «Динамо» (4:3) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для команды из Санкт-Петербурга 4-й подряд.

Сергей Плотников сделал дубль, Николай Голдобин набрал 3 (0+3) очка.

На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет 6-й на Западе с 77 очками в 64 матчах.

«Динамо » Минск занимает 3-е место на Западе с 83 баллами после 65 игр.