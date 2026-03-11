  • СКА выиграл 4-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Динамо» Минск, Плотников сделал дубль, Голдобин набрал 0+3. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
4

СКА выиграл 4-й матч подряд в КХЛ.

СКА победил минское «Динамо» (4:3) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для команды из Санкт-Петербурга 4-й подряд. 

Сергей Плотников сделал дубль, Николай Голдобин набрал 3 (0+3) очка.

На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет 6-й на Западе с 77 очками в 64 матчах.

«Динамо» Минск занимает 3-е место на Западе с 83 баллами после 65 игр.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
СКА разошелся, молодцы!
менеджмент Динамо зимой просто развалил команду. теперь по факту: тренер докатывает сезон, который мог бы стать лучшим как для него, так и для команды и ждет новую команду; поначалу лучшие вратари и защита превратились в дворовую сборную и т.д. но главное - вернулось чувство неуверенности: выигрываешь шайбу-две и не факт, что победишь. пропустишь первым - сливай воду. спасибо за сезон. занавес
менеджмент Динамо зимой просто развалил команду. теперь по факту: тренер докатывает сезон, который мог бы стать лучшим как для него, так и для команды и ждет новую команду; поначалу лучшие вратари и защита превратились в дворовую сборную и т.д. но главное - вернулось чувство неуверенности: выигрываешь шайбу-две и не факт, что победишь. пропустишь первым - сливай воду. спасибо за сезон. занавес
ХЗ🤷 посмотрел третий период остался в восторге от Динамо, просто доминировали. Пинчук🔥топчик. Давно не получал удовольствия от хоккея, вчера кайфанул.
ХЗ🤷 посмотрел третий период остался в восторге от Динамо, просто доминировали. Пинчук🔥топчик. Давно не получал удовольствия от хоккея, вчера кайфанул.
Третий период Минск и правда провёл качественно. Но первый и второй периоды никто не отменял, а их Минск провалил
Ротенберг о своих пресс-конференциях: «Всегда был честным в общении с журналистами. Медийность важна для привлечения аудитории. Болельщикам наши диалоги были интересны, думаю»
11 марта, 18:57
Ротенберг о том, почему стал тренером: «У меня своя философия хоккея, понимание того, как добиться результата. Когда понял, что могу внести что-то новое, решил перейти на тренерскую скамейку»
11 марта, 14:55
Давыдов о «Динамо»: «Надо цепляться за 4-е место на Западе. Выбирать соперника по плей-офф – большая психологическая ошибка»
11 марта, 06:12
