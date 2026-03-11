Ротенберг о своих пресс-конференциях: «Всегда был честным в общении с журналистами. Медийность важна для привлечения аудитории. Болельщикам наши диалоги были интересны, думаю»

Роман Ротенберг высказался об общении с журналистами.

Член совета директоров московского «Динамо », экс-главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об общении с журналистами на пресс-конференциях после матчей.

– Не жалеете, что в бытность главным тренером клуба КХЛ пикировались с журналистами на пресс-конференциях?

– Всегда был искренним и честным в общении с представителями средств массовой информации. Для привлечения дополнительной аудитории хоккея медийность очень важна.

Общение с журналистами – важная часть работы любого тренера или функционера. Думаю, что и болельщикам наши диалоги были интересны.

– Захватили ли вы в Москву подаренные журналистами в конце прошлого сезона книги и успеваете ли их читать?

– Прежде всего, хочу поблагодарить журналистов, которые позволили собрать небольшую библиотеку. Когда есть время, обязательно читаю. Надеюсь, скоро увидимся – и снова обменяемся подарками, – сказал Ротенберг.

