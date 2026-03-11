Десятков об 1:3 от «Северстали»: «Не хватает уверенности в завершающей стадии. Мы ошиблись, не реализовали моменты, а их было достаточно, чтобы выиграть»

Десятков высказался об игре «Лады» с «Северсталью».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о матче с «Северсталью» (1:3).

– Опции и критерии игры заключаются в том, чтобы не ошибаться самим и реализовывать свои моменты. Мы ошиблись, не реализовали моменты, а их было достаточно, чтобы не только вничью сыграть, но и выиграть.

– Почему слабая бросковая активность?

– Не хватает уверенности в завершающей стадии. Ребята пытаются разыграть до верного, нет решающего броска. Но броски ради бросков… есть определенные моменты и зоны, где броски не приносят никакой пользы.

У нас столько выходов в ноль было – и два в одного, и три в одного, этого достаточно было, чтобы решить исход матча, – сказал Десятков.