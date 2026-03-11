Разин об извинениях перед судьями: «Извинился не за себя, я привык к унижениям. Видел, что по отношению к команде есть недосказанность с их стороны. Сделал все, чтобы перевернуть ситуацию»

Разин рассказал, почему извинился перед судьями.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин сообщил, что извинениями перед судьями пытался изменить их отношение к команде.

Сегодня «Металлург» в овертайме победил «Салават Юлаев» со счетом 2:1.

– Вы в прошлый раз (после игры с «Трактором» 8 марта – Спортс”) извинялись перед судьями. Они простили вас?

– Извинился не за себя. Мне все равно, это их жизнь. У них есть свисток, они когда хотят – свистят, когда не хотят – не свистят.

Но я видел, что по отношению к команде и зрителям есть недосказанность с их стороны. Я сделал все, чтобы перевернуть ситуацию. Что касается отношения ко мне, то я привык к унижениям, всю жизнь пробиваюсь, – сказал Разин.

