Разин об извинениях перед судьями: «Извинился не за себя, я привык к унижениям. Видел, что по отношению к команде есть недосказанность с их стороны. Сделал все, чтобы перевернуть ситуацию»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сообщил, что извинениями перед судьями пытался изменить их отношение к команде.
Сегодня «Металлург» в овертайме победил «Салават Юлаев» со счетом 2:1.
– Вы в прошлый раз (после игры с «Трактором» 8 марта – Спортс”) извинялись перед судьями. Они простили вас?
– Извинился не за себя. Мне все равно, это их жизнь. У них есть свисток, они когда хотят – свистят, когда не хотят – не свистят.
Но я видел, что по отношению к команде и зрителям есть недосказанность с их стороны. Я сделал все, чтобы перевернуть ситуацию. Что касается отношения ко мне, то я привык к унижениям, всю жизнь пробиваюсь, – сказал Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Всё правильно сделал. 👍
Вообще не сторонник того, чтобы вечно грешить на судейство, однако в последнее время очень часто есть эта "недосказанность" в отношении Металлурга. Невооруженным глазом это к сожалению видно. Некомпетентность судейства ? может быть.. В пользу Магнитки тоже бывало прилетало, скрывать не стоит.
Разин - ротенберг здорового человека, делает прессухи жаркими, но не душными.
