ЦСКА победил «Сочи» в перенесенном матче – 2:1. Команда Никитина выиграла 3-ю игру подряд и идет 4-й на Западе

ЦСКА победил «Сочи» в перенесенном матче КХЛ.

«Сочи» и ЦСКА (1:2) в Москве доиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ, прерванный в Сочи после 1-го периода при счете 0:0 в конце февраля из-за авиационной угрозы.

Решающий гол забил Денис Зернов .

Эта победа стала для ЦСКА 3-й подряд. На данный момент команда тренера Игоря Никитина идет 4-й на Западе с 80 очками в 65 играх.

«Сочи» занимает 11-е место на Западе с 44 баллами в 64 матчах.