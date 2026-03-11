Хартли высказался о поражении «Локомотива» от «Автомобилиста».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после поражения от «Автомобилиста » (1:4).

«В нашей команде давление всегда одинаковое, ребята хотят выигрывать. Это ДНК нашей организации – выходить и побеждать в каждом матче.

В раздевалке сейчас была полная тишина, ребята понимают, что упустили игру, потому что могли побеждать. Но мы не сделали свою работу.

Очень красивая арена [в Екатеринбурге], в КХЛ инфраструктура улучшается. Здесь много хороших стадионов, это на руку имиджу российскому хоккею», – сказал Хартли.

«Автомобилист» прервал 8-матчевую победную серию «Локомотива» – 4:1, Спронг набрал 2+1. Команда Заварухина выиграла 7-ю игру подряд