Хартли об 1:4 от «Автомобилиста»: «ДНК «Локомотива» – побеждать в каждом матче. Ребята понимают, что упустили игру. Мы не сделали свою работу»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после поражения от «Автомобилиста» (1:4).
«В нашей команде давление всегда одинаковое, ребята хотят выигрывать. Это ДНК нашей организации – выходить и побеждать в каждом матче.
В раздевалке сейчас была полная тишина, ребята понимают, что упустили игру, потому что могли побеждать. Но мы не сделали свою работу.
Очень красивая арена [в Екатеринбурге], в КХЛ инфраструктура улучшается. Здесь много хороших стадионов, это на руку имиджу российскому хоккею», – сказал Хартли.
«Автомобилист» прервал 8-матчевую победную серию «Локомотива» – 4:1, Спронг набрал 2+1. Команда Заварухина выиграла 7-ю игру подряд
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
6 комментариев
АВТО ПРОСТО КРАСАВЫ, АЛИКИН И СТРОУНГ ВЫШЕ ВСЕХ ПОХВАЛ.
Правильно СПРОНГ
А может вам соперник не дал сделать свою работу? Хартли будь объективен.
А разве в остальных случаях соперник даёт её сделать: заходите, гости дорогие, делайте, что хотите?
Локомотив на расслабоне играл, матч ничего не решал...
