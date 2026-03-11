Козлов об 1:2 от «Металлурга»: «Хороший 1-й период, неплохо накрывали соперника, не дали начинать размашистые атаки. Во 2-м начались потери, удаления, было все скомкано»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Металлургом» (1:2 ОТ).
– Хороший первый период, неплохо накрывали соперника, не дали начинать размашистые атаки. Во втором начались потери, удаления, было все скомкано.
Ребята молодцы, что сыграли вничью в основное время против лидера чемпионата.
– Вы сразу поняли, что надо брать тренерский запрос в отмененной шайбе?
– Видеоповтор посмотрели, плюс ребята сверху сказали, что надо брать запрос.
– Перевели Данила Алалыкина в первое звено. Почему?
– Нужна была скорость первому звену.
– Реализовали большинство, семь матчей не могли забить.
– Слишком вальяжно играем, мало агрессии.
– «5 на 3» забили, но играли не в пять нападающих. Рассматриваете вариант возвращения к пяти нападающих в большинстве?
– В пять нападающих мы играли в прошлом сезоне, в этом не играли. Я не рассматриваю такой вариант. Стюарт? Это лучший защитник, кто может играть в большинстве.
– Сегодня было меньше удалений, но все же. Тем более Стюарт удалился в овертайме. Почему так происходит?
– Мы играли против хорошей команды, которая заставляла удаляться. В том моменте в овертайме они хорошо разыграли.
– Сложный выезд был до этого, игроки это отмечали. Почему в обороне нет ротации?
– Комаров ложится на операцию, остается только Газимов, – сказал Козлов.
Ну если в овертайме с Ремпалом в старте выходит Пиминов, это великая тренерская мысль, ау Виктор! Игрок забивший за всю регулярку две шайбы при таком большом количестве игрового время, это треш!!!!!
Хохлачев в запасе сидит!!!
1. Большинство НОЛЬ, благодаря Потапову
2. Вбрасывания ОТСТОЙ. Кто отвечает за вбрасывания у Салавата ???
3. Постоянное удаление Панина.... Понятно что он получает ЗАРПЛАТУ у соперника.... Но зачем друг Панин, Ефремова калечить ???
4. Если сравнивать с Металлургом, физика у Салавата намного хуже.....
5. Нет надёжного вратаря, для замены Вязового...
Спасибо тебе Стюарт.... Надеюсь в следующий сезон куда нибудь уедешь, подальше от Салаватушки....
Но на тренерском мостике ПАПА....
Люлей бы хоть дал старший своему отпрыску за постоянные косяки