  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Козлов об 1:2 от «Металлурга»: «Хороший 1-й период, неплохо накрывали соперника, не дали начинать размашистые атаки. Во 2-м начались потери, удаления, было все скомкано»
13

Козлов об 1:2 от «Металлурга»: «Хороший 1-й период, неплохо накрывали соперника, не дали начинать размашистые атаки. Во 2-м начались потери, удаления, было все скомкано»

Козлов высказался о матче «Салавата» с «Металлургом».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Металлургом» (1:2 ОТ).

– Хороший первый период, неплохо накрывали соперника, не дали начинать размашистые атаки. Во втором начались потери, удаления, было все скомкано.

Ребята молодцы, что сыграли вничью в основное время против лидера чемпионата.

– Вы сразу поняли, что надо брать тренерский запрос в отмененной шайбе?

– Видеоповтор посмотрели, плюс ребята сверху сказали, что надо брать запрос.

– Перевели Данила Алалыкина в первое звено. Почему?

– Нужна была скорость первому звену.

– Реализовали большинство, семь матчей не могли забить.

– Слишком вальяжно играем, мало агрессии.

– «5 на 3» забили, но играли не в пять нападающих. Рассматриваете вариант возвращения к пяти нападающих в большинстве?

– В пять нападающих мы играли в прошлом сезоне, в этом не играли. Я не рассматриваю такой вариант. Стюарт? Это лучший защитник, кто может играть в большинстве.

– Сегодня было меньше удалений, но все же. Тем более Стюарт удалился в овертайме. Почему так происходит?

– Мы играли против хорошей команды, которая заставляла удаляться. В том моменте в овертайме они хорошо разыграли.

– Сложный выезд был до этого, игроки это отмечали. Почему в обороне нет ротации? 

– Комаров ложится на операцию, остается только Газимов, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoВиктор Козлов
logoМеталлург Мг
logoДанил Алалыкин
logoИльдан Газимов
травмы
logoАлександр Комаров 2002
logoДин Стюарт
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Те же болячки удаления, слабый розыгрыш большинства, минимум бросков, длительное запирание соперником в зоне и проигрыш единоборств с потерей шайбы. Благодарите Вязового он главный герой почти каждого матча.
Да какой Алалыкин Козлов, хватит его тулить во все дырки, это баласт!
Ну если в овертайме с Ремпалом в старте выходит Пиминов, это великая тренерская мысль, ау Виктор! Игрок забивший за всю регулярку две шайбы при таком большом количестве игрового время, это треш!!!!!
Хохлачев в запасе сидит!!!
Ответ Дмитрий Щербина
Пименов в СЮ - это нонсенс. еще пару лет назад писал, что это игрок не уровня КХЛ. а он продолжает играть в старте. что касается Алалыкина. человек в последний раз забивал в октябре прошлого года. В октябре! Полгода прошло. А не так давно с удивлением обнаружил у него нашивку "А". Не знаю, может он в раздевалке является неким вдохновителем и ориентиром, но его результативность это просто ужас. Человеку на днях 25 уже исполнится, скачка в результативности как не было, так и не будет похоже.
Ответ Radik_2.0
Абсолютно верно, что мотивирует Козлова им давать столько игрового времени!?
Почему на сегодняшний день Козлов не сможет взять в плей-офф кубок Гагарина.....
1. Большинство НОЛЬ, благодаря Потапову
2. Вбрасывания ОТСТОЙ. Кто отвечает за вбрасывания у Салавата ???
3. Постоянное удаление Панина.... Понятно что он получает ЗАРПЛАТУ у соперника.... Но зачем друг Панин, Ефремова калечить ???
4. Если сравнивать с Металлургом, физика у Салавата намного хуже.....
5. Нет надёжного вратаря, для замены Вязового...
Спасибо тебе Стюарт.... Надеюсь в следующий сезон куда нибудь уедешь, подальше от Салаватушки....
Ответ Тагир68
прав
Ответ Тагир68
задача на сезон выполнена Козлова итак до небес поднимут за этот сезон с учетом того как сезон начинался. Ато что большинства нет так это тренерский штаб не работает . конец сезона задача выполнена если пройдем первый раунд (маловероятно конечно авто на ходу это вероятный соперник по первому раунду) то прыгнут выще головы. Ошибки это фактор нехватки концентрации функционала и физических кондиций. Есть возможность ротации но ее Козлов не использует . Что касается Панина то он ошибается не больше остальных удаляется не больще других. Шайбу не вывели из зоны все задохнулись береиграли смену не успевают вот и следствие как итог удаление.. А ведь исполнители то у Салавата есть просто Козлов никак не может сбалансировать состав подобрать звенья. Ставка на легов скажется -они просядут . А может Козлов сюрприз готовит на ПО😁
и высосанное из пальца удаление Стюарта в овертайме...респект судьям матча...
Ответ Бродяга 102
если это подножка уволить судью игровой момент
и Цулыгина надо убрать подальше.
Но на тренерском мостике ПАПА....
Люлей бы хоть дал старший своему отпрыску за постоянные косяки
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
