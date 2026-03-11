Заварухин о 4:1: «Локомотив» мощно начал, мы не совсем были готовы. В перерыве поговорили с парнями, 2-й период играли иначе. Победили сильную команду, было непросто»

Заварухин высказался о победе «Автомобилистаа в игре с «Локомотивом».

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин высказался о матче против «Локомотива» (4:1).

На данный момент команда из Екатеринбурга идет 4-й на Востоке с 82 очками в 64 играх.

– Не так мы хотели начать игру. Первый период довольно медленно и робко играли шайбой, Женька (Аликин ) здорово подчистил за нами моменты, около 20 блокированных бросков – парни старались, меньшинство сыграло. Победили сильную команду, было непросто.

– «Локомотив» дал репетицию плей-офф?

– Не все в составе у них были, как и у нас. «Локомотив» мощно начал игру, работал, мы не совсем были готовы. В перерыве поговорили с парнями, второй период играли иначе.

– Да Коста и Воробьев. Что с ними?

– Небольшие повреждения, может, в следующих матчах будут в составе.

– Что важнее: попасть на третье место или отработать какие-то моменты?

– Важно и на третье место попасть, и командные действия отработать, – сказал Заварухин.

«Автомобилист» прервал 8-матчевую победную серию «Локомотива» – 4:1, Спронг набрал 2+1. Команда Заварухина выиграла 7-ю игру подряд