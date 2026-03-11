Заварухин о 4:1: «Локомотив» мощно начал, мы не совсем были готовы. В перерыве поговорили с парнями, 2-й период играли иначе. Победили сильную команду, было непросто»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о матче против «Локомотива» (4:1).
На данный момент команда из Екатеринбурга идет 4-й на Востоке с 82 очками в 64 играх.
– Не так мы хотели начать игру. Первый период довольно медленно и робко играли шайбой, Женька (Аликин) здорово подчистил за нами моменты, около 20 блокированных бросков – парни старались, меньшинство сыграло. Победили сильную команду, было непросто.
– «Локомотив» дал репетицию плей-офф?
– Не все в составе у них были, как и у нас. «Локомотив» мощно начал игру, работал, мы не совсем были готовы. В перерыве поговорили с парнями, второй период играли иначе.
– Да Коста и Воробьев. Что с ними?
– Небольшие повреждения, может, в следующих матчах будут в составе.
– Что важнее: попасть на третье место или отработать какие-то моменты?
– Важно и на третье место попасть, и командные действия отработать, – сказал Заварухин.
«Автомобилист» прервал 8-матчевую победную серию «Локомотива» – 4:1, Спронг набрал 2+1. Команда Заварухина выиграла 7-ю игру подряд
Очень мощная команда-Локомотив. На ее фоне явственно ощущаешь, что надо в физике добавлять. Надеюсь, что ТШ уже начал в этом компоненте выводить игроков к единому знаменателю.
Кроме Аликина и Спронга, выделю игру в последних матчах Каштанова. Парень набирает форму. Бери все в свои руки, Артем. Пришло твое время.