  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин про Кубок Континента: «Металлург» в современной истории – один из самых титулованных клубов, лишний стяг над ареной повесят. Но в плей-офф никто не вспомнит, кто его выиграл»
6

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о том, что клуб впервые стал обладателем Кубка Континента.

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (2:1 ОТ) и обеспечил себе первое место в таблице регулярного чемпионата в сезоне-2025/26. 

– Игра понравилась. Не сказать, что матч был уровня плей-офф, но обе команды хотели выиграть, играли строго, победила реализация большинства.

– Важен выигранный Кубок Континента?

– Для клуба важен. «Металлург» в современной истории – один из самых титулованных клубов, лишний стяг над ареной, думаю, повесят.

Но игры предсезонки и турниры, которые там выигрываются, в сезоне никто не вспоминает. Думаю, с первой игрой плей-офф никто не вспомнит, кто выиграл Кубок Континента.

– Мыслями уже в плей-офф?

– Уже сделали расписание, готовимся, – сказал Разин.

«Металлург» впервые стал обладателем Кубка Континента. Команда Разина выиграла регулярку КХЛ, набрав 101 очко в 64 играх

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoМатч ТВ
Кубок Континента
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoСалават Юлаев
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Магнитка - топ! Давайте, мужики, вперед за главным Кубком!
Нет
Ну давайте там сделайте так, чтобы Металлург всегда был первым☝️
На выход чтоли 😂👍
Континент то закончился уже зимой 22г.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
