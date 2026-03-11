Разин высказался о том, что «Металлург» стал обладателем Кубка Континента.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался о том, что клуб впервые стал обладателем Кубка Континента.

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (2:1 ОТ) и обеспечил себе первое место в таблице регулярного чемпионата в сезоне-2025/26.

– Игра понравилась. Не сказать, что матч был уровня плей-офф, но обе команды хотели выиграть, играли строго, победила реализация большинства.

– Важен выигранный Кубок Континента?

– Для клуба важен. «Металлург» в современной истории – один из самых титулованных клубов, лишний стяг над ареной, думаю, повесят.

Но игры предсезонки и турниры, которые там выигрываются, в сезоне никто не вспоминает. Думаю, с первой игрой плей-офф никто не вспомнит, кто выиграл Кубок Континента .

– Мыслями уже в плей-офф?

– Уже сделали расписание, готовимся, – сказал Разин.

«Металлург» впервые стал обладателем Кубка Континента. Команда Разина выиграла регулярку КХЛ, набрав 101 очко в 64 играх