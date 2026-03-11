Шмалц продлил контракт с «Ютой» на 8 лет. Кэпхит – 8 млн долларов

Шмалц подписал новый контракт с «Ютой» на 8 лет.

Нападающий Ник Шмалц подписал новый контракт с «Ютой».

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. Зарплата составит 8 млн долларов в год в среднем. 

В нынешнем сезоне 30-летний Шмалц провел 65 матчей и набрал 59 (24+35) очков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Юты»
А ведь когда-то в его обмене болельщики сомневались, особенно когда взамен отдали Строума и Перлини

А оно вон как вышло
Ответ Ten Hug
А ведь когда-то в его обмене болельщики сомневались, особенно когда взамен отдали Строума и Перлини А оно вон как вышло
Строум был не ахти. Только в Вашингтоне смог белее менее раскрыться.
30 лет , 8 летний контракт , ну такое )
Ответ fomin
30 лет , 8 летний контракт , ну такое )
Думаю что его цель достигнута - долгосрочный контракт до конца карьеры. Так ещё и цифры очень хорошие. Может быть года 3-4 он на эти 8 поиграет. А вот дальше уже вопрос
Ответ fomin
30 лет , 8 летний контракт , ну такое )
Добавили сроком, чтобы не переплачивать. С его нынешней статой летом на рынке спокойно нашел бы себе 9,5-10 млн.
На 5-6 годы M-NTC на 16 команд, скинуть будет несложно.
Ответ Latenight Radio
На 5-6 годы M-NTC на 16 команд, скинуть будет несложно.
Первые 2 года NMC,
3-й и 4-й NTC,
5-й и 6-й M-NTC (16 нежелательных команд),
7-й и 8-й M-NTC (8 нежелательных команд).
Шмальц без Келлера деньги на ветер, ну или наоборот)). В целом нормально, пока у Игинлы там контракт новичка закончится, там может и обменяют кого с жирным контрактом, Петерку например
Ответ HCBV
Шмальц без Келлера деньги на ветер, ну или наоборот)). В целом нормально, пока у Игинлы там контракт новичка закончится, там может и обменяют кого с жирным контрактом, Петерку например
С Петеркой знатно лоханулись. Очередной Холл. Слабая версия, у того хоть Харт был. Сложно будет спихнуть этого фигуриста.
Ответ Utah dude
С Петеркой знатно лоханулись. Очередной Холл. Слабая версия, у того хоть Харт был. Сложно будет спихнуть этого фигуриста.
Ну нет.. Вообще удивлён, что Петерка не прогрессирует у вас. Может вы его не умеете правильно использовать просто? Ну и не надо делать выводов за один сезон, потенциал все же не раскрыл он свой еще. Да и плей-офф наверное много интересного покажет..
Хороший взаимовыгодный контракт. Правильная структура контракта для клуба. В условиях повышения потолка, речь о переплате не идёт. Многие клубы просто не смогут разумно потратить деньги в межсезонье.

У Юты с платёжкой всё в порядке. Вполне можно допустить падение производства Шмалца после контрактного года и устаревание соглашения в конце. Это разумные риски учитывая задачи клуба.
