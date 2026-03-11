Шмалц продлил контракт с «Ютой» на 8 лет. Кэпхит – 8 млн долларов

Шмалц подписал новый контракт с «Ютой» на 8 лет.

Нападающий Ник Шмалц подписал новый контракт с «Ютой». Срок соглашения рассчитан на 8 лет. Зарплата составит 8 млн долларов в год в среднем. В нынешнем сезоне 30-летний Шмалц провел 65 матчей и набрал 59 (24+35) очков.