«Автомобилист» прервал 8-матчевую победную серию «Локомотива» – 4:1, Спронг набрал 2+1. Команда Заварухина выиграла 7-ю игру подряд

«Автомобилист» одержал 7-ю победу подряд.

«Автомобилист» обыграл «Локомотив » (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий клуба из Екатеринбурга Дэниэл Спронг набрал 3 (2+1) очка.

Эта победа стала для «Автомобилиста » 7-й подряд. На данный момент команда тренера Николая Заварухина идет 4-й на Востоке с 82 очками в 64 играх.

Клуб прервал 8-матчевую победную серию «Локомотива». Команда из Ярославля занимает 1-е место на Западе с 93 баллами в 65 играх.