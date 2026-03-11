  • «Автомобилист» прервал 8-матчевую победную серию «Локомотива» – 4:1, Спронг набрал 2+1. Команда Заварухина выиграла 7-ю игру подряд
11

«Автомобилист» одержал 7-ю победу подряд.

«Автомобилист» обыграл «Локомотив» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий клуба из Екатеринбурга Дэниэл Спронг набрал 3 (2+1) очка.

Эта победа стала для «Автомобилиста» 7-й подряд. На данный момент команда тренера Николая Заварухина идет 4-й на Востоке с 82 очками в 64 играх.

Клуб прервал 8-матчевую победную серию «Локомотива». Команда из Ярославля занимает 1-е место на Западе с 93 баллами в 65 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Авто по-хорошему впечатляет, хочется, чтобы команда сохранила подобный победный ход и в матчах плей-офф! Ну а Спронг просто выше всяких похвал, человек сыграл на 15 и более матчей меньше остальных, но находится в десятке лучших бомбардиров сезона!
Очень хорошо прошлись по топ командам .
Топ команда выиграла конференцию и не могла никак выиграть весь чемпионат. И зачем ломать и загонять игроков?
Так у Авто, так же не играли лидеры многие, чтобы их не загнать
Автик, давай так же в плей-офф! 🙏
Тут главное без травм пройти остаток чемпионата, а результат оставшихся игр не важен. Лидерам надо дать отдохнуть.
