«Металлург» впервые стал обладателем Кубка Континента. Команда Разина выиграла регулярку КХЛ, набрав 101 очко в 64 играх

«Металлург» – обладатель Кубка Континента сезона-2025/26.

«Металлург» обеспечил себе первое место в таблице регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2025/26 и стал обладателем Кубка Континента.

Сегодня команда тренера Андрея Разина обыграла «Салават Юлаев» (2:1 ОТ). Клуб из Магнитогорска набрал 101 очко в 64 играх регулярки.

Магнитогорцы впервые в истории выиграли Кубок Континента .

Они были близки к этому в сезоне-2021/22, когда «Металлург » шел на первой строчке и был лучшей командой лиги по проценту набранных очков. Но регулярный чемпионат тогда не был доигран, Кубок Континента не вручался.

Рекордсменом по количеству Кубков Континента является ЦСКА (6).

Вместе с трофеем «Металлург» обеспечил себе домашний старт во всех раундах плей-офф.