«Металлург» впервые стал обладателем Кубка Континента. Команда Разина выиграла регулярку КХЛ, набрав 101 очко в 64 играх
«Металлург» – обладатель Кубка Континента сезона-2025/26.
«Металлург» обеспечил себе первое место в таблице регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2025/26 и стал обладателем Кубка Континента.
Сегодня команда тренера Андрея Разина обыграла «Салават Юлаев» (2:1 ОТ). Клуб из Магнитогорска набрал 101 очко в 64 играх регулярки.
Магнитогорцы впервые в истории выиграли Кубок Континента.
Они были близки к этому в сезоне-2021/22, когда «Металлург» шел на первой строчке и был лучшей командой лиги по проценту набранных очков. Но регулярный чемпионат тогда не был доигран, Кубок Континента не вручался.
Рекордсменом по количеству Кубков Континента является ЦСКА (6).
Вместе с трофеем «Металлург» обеспечил себе домашний старт во всех раундах плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
