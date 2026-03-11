  «Металлург» впервые стал обладателем Кубка Континента. Команда Разина выиграла регулярку КХЛ, набрав 101 очко в 64 играх
«Металлург» впервые стал обладателем Кубка Континента. Команда Разина выиграла регулярку КХЛ, набрав 101 очко в 64 играх

«Металлург» – обладатель Кубка Континента сезона-2025/26.

«Металлург» обеспечил себе первое место в таблице регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2025/26 и стал обладателем Кубка Континента.

Сегодня команда тренера Андрея Разина обыграла «Салават Юлаев» (2:1 ОТ). Клуб из Магнитогорска набрал 101 очко в 64 играх регулярки.

Магнитогорцы впервые в истории выиграли Кубок Континента.

Они были близки к этому в сезоне-2021/22, когда «Металлург» шел на первой строчке и был лучшей командой лиги по проценту набранных очков. Но регулярный чемпионат тогда не был доигран, Кубок Континента не вручался.

Рекордсменом по количеству Кубков Континента является ЦСКА (6).

Вместе с трофеем «Металлург» обеспечил себе домашний старт во всех раундах плей-офф.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Спустя 20 лет Магнитка выиграла регулярку. Тогда еще Малкин последний сезон перед отъездом за океан играл, а тренировал команду никто иной как Дейв Кинг.
Металлург с кубком, пока, континента. Вперед за кубком Гагарина!!!
Ответ Stepan Moris
Металлург с кубком, пока, континента. Вперед за кубком Гагарина!!!
Поздравляю! Объективно оценивая, Кубок Гагарина тоже ваш, если темп не сбавите
Ответ Stepan Moris
Металлург с кубком, пока, континента. Вперед за кубком Гагарина!!!
Вперееед Магнитка!)
Удивительно, что Магнитка и Ак Барс взявшие шесть кубков на двоих и постоянно бравшие восток, ни разу не выигрывали регулярку до этого
Всех болельщиков Металлурга поздравляю! Заслуженно взяли регулярный чемпионат
Как бы не сложился плей офф,такой трофей нам в копилке точно не помешает!С ПОБЕДОЙ НАС 🦊🤝👍!!!
Поздравляю.
Теперь плей-офф
Впервые выиграли Кубок Континента! Но это не помешало взять три чашки надеюсь на четвертую!
Удивительно что во времена Мозякина Коваржа Зарипова не разу не брали
