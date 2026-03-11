«Авангард» обновил клубные рекорды по голам и победам за одну регулярку. Команда выиграла 44 матча и забросила 213 шайб

«Авангард» обновил клубные рекорды по результативности и победам.

«Авангард » обыграл «Торпедо» (4:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент команда тренера Ги Буше идет на 2-м месте в таблице Востока с 93 очками в 65 матчах.

По итогам матча «Авангард» установил новый рекорд клуба по результативности за один регулярный чемпионат – 213 шайб (предыдущий – 209 голов в сезоне-2023/24).

Клуб также обновил рекорд по победам за одну регулярку – 44. Прошлое достижение было установлено в сезоне-2023/24 (43 победы).