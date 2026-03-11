  • Серебряков побил рекорд КХЛ по победам за одну регулярку среди российских вратарей
10

Серебряков побил рекорд КХЛ по победам за одну регулярку среди российских вратарей

Серебряков повторил рекорд «Авангарда» по победам за одну регулярку.

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков помог команде обыграть «Торпедо» (4:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Он отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

Голкипер одержал 33-ю победу в 52 играх сезона, повторил клубный рекорд Карри Ряме (33 в 44 матчах сезона-2010/11).

Кроме того, он стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну регулярку, опередив Даниила Исаева (32 в 49 играх сезона 2023/24) и Василия Кошечкина (32 в 51 матче сезона-2014/15).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Если учитывать количество игр, то у Рамо конечно просто феноминальный рекорд.
Ответ Kenshin
Если учитывать количество игр, то у Рамо конечно просто феноминальный рекорд.
Во времена Рамо, уровень немного другой был. Сейчас команды более ровные и по составу и по игре.
Так держать 👏💪
Очередь Кэпа🤞
Ответ Ястреб
Кэп сегодня натягивал под конец, не вышло. Надеюсь, с драконами прорвёт.
Ответ Ястреб
Аррисабалага? :)
А кто владеет данным рекордом среди всех вратарей?
Материалы по теме
Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив», «Авангард» очень хорошо выглядят. «Северсталь», «Автомобилист», минское «Динамо» показывают интересный хоккей. Команды подравнялись»
10 марта, 15:18
«Эффект параллакса сработал за нас». Спорный буллит в матче «Сибири» и Омска
9 марта, 21:15Видео
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Айлендерс», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом»
24 минуты назад
Ги Буше о матче против Лава: «Против канадцев и американцев я и дома могу тренировать. Мне интереснее играть против российских тренеров. Люблю учиться, сравнивать»
28 минут назад
Боб Хартли: «Цель «Локомотива» на концовку чемпионата – зайти в плей-офф без травм. Нам нужно работать над деталями как в атаке, так и в обороне»
39 минут назад
Разин о бонусах Ткачева: «Постараюсь Вове объяснить, что деньги – песок, а эмоции остаются на всю жизнь. Постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина»
сегодня, 20:20
Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»
сегодня, 20:08
Ларионов после 5:0 с «Северсталью»: «Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть»
сегодня, 19:56
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
сегодня, 19:08
СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
сегодня, 18:53
КХЛ. СКА обыграл «Северсталь», «Салават» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» забил 6 голов «Шанхаю», «Металлург» победил «Сибирь»
сегодня, 18:44
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:0 с «Сочи», Арефьев сделал 28 сэйвов
сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков о 2:4 от «Локомотива»: «Ребятам пора становиться породистыми хоккеистами. Нам нужно учиться побеждать любого соперника»
12 минут назад
Корешков о «Тракторе»: «Забиваем, забивали и будем забивать голы. Стали меньше пропускать, это важно перед плей-офф»
52 минуты назад
Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»
сегодня, 19:45
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
сегодня, 19:33
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
сегодня, 19:22
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
сегодня, 18:27
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
сегодня, 17:14
Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
сегодня, 16:57
Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
сегодня, 16:23
Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
сегодня, 14:28
Рекомендуем