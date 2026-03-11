Серебряков побил рекорд КХЛ по победам за одну регулярку среди российских вратарей
Серебряков повторил рекорд «Авангарда» по победам за одну регулярку.
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков помог команде обыграть «Торпедо» (4:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Он отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.
Голкипер одержал 33-ю победу в 52 играх сезона, повторил клубный рекорд Карри Ряме (33 в 44 матчах сезона-2010/11).
Кроме того, он стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну регулярку, опередив Даниила Исаева (32 в 49 играх сезона 2023/24) и Василия Кошечкина (32 в 51 матче сезона-2014/15).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
