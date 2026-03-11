Видео
13

Форвард «Авангарда» Фьоре сделал хет-трик в матче с «Торпедо»

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре сделал хет-трик в матче против «Торпедо» (4:1).

Всего форвард набрал 4 (3+1) очка в этой игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Теперь на счету Фьоре 24 (9+15) балла в 59 матчах сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoАвангард
logoДжованни Фьоре
logoКХЛ
видео
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Фьоре хороший чел, красавчик
Самое интересное - он играет за 15 лямов! За 15! Для меня до сих пор шок что такой чел играет за такие деньги, когда куча убогих игроков играет за 40+
Самый гениальный контракт лиги на данный момент, пожалуй
Ответ noyneim
Ну, потому что лимит на легов. Поэтому Рашевские и стоят в 4 раза больше😬👌
Ответ Великий Кукурузо
Кстати, Рашевский вообще помер. Начал то здорово играть в Авангарде, а теперь от него только имя осталось
Молодчик!
Он и Серебряков сделали победу.
А вот теперь минутка душноты. По факту весь движ от Фьоре идёт вот в таких матчах, как сегодня с Торпедо или с Трактором. В прошлом плей-офф, особенно с Локомотивом, его и видно не было. Поэтому нынешний плей-офф будет определяющий, чтобы понимать - игрок регулярки на более менее свободном льду или все же кубковость есть.
Ответ Габорик
Ты так пишешь, будто Фьере игрок первой пятерки и феерит весь сезон, а по факту у него 9+15. Те деньги что ему платят, он отрабатывает сполна.
Ответ Габорик
Должен был с Трактором хет-трик делать, но у челябинцев не нашлось своего Кручинина :)
Хоть кто то вчера порадовал.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем