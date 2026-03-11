Форвард «Авангарда» Фьоре сделал хет-трик в матче с «Торпедо»

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре сделал хет-трик в матче против «Торпедо» (4:1).
Всего форвард набрал 4 (3+1) очка в этой игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Теперь на счету Фьоре 24 (9+15) балла в 59 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Самое интересное - он играет за 15 лямов! За 15! Для меня до сих пор шок что такой чел играет за такие деньги, когда куча убогих игроков играет за 40+
Самый гениальный контракт лиги на данный момент, пожалуй
Он и Серебряков сделали победу.