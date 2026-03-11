Форвард «Авангарда» Фьоре сделал хет-трик в матче с «Торпедо»

Фьоре сделал хет-трик в матче с «Торпедо».

Нападающий «Авангарда » Джованни Фьоре сделал хет-трик в матче против «Торпедо» (4:1).

Всего форвард набрал 4 (3+1) очка в этой игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Теперь на счету Фьоре 24 (9+15) балла в 59 матчах сезона.