Ротенберг о возвращении к работе тренером в КХЛ: «Пока время не пришло. Вопрос больше к болельщикам, хотят ли они видеть в своем клубе тренера Романа Ротенберга»

Ротенберг высказался о возможном возвращении к работе тренером в КХЛ.

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении к работе тренером в Фонбет Чемпионате КХЛ.

С 2022 по 2025 год он был главным тренером СКА.

– Мысль вернуться на тренерскую скамейку клуба КХЛ периодически посещает?

– Нужно понимать, что для этого должно сойтись множество факторов. Такое решение должно пойти в плюс всем. Вопрос даже больше к болельщикам, хотят ли они видеть в своем клубе тренера Романа Ротенберга.

– Осенью болельщики «Сибири» даже обращались к руководству клуба с такой просьбой...

– Благодарен новосибирским болельщикам. Лично поблагодарил их, когда сборная «России 25» играла в Новосибирске на Кубке Первого канала. Только пока время для возвращения к тренерской работе в КХЛ не пришло.

– С советом директоров «Динамо» есть договоренность о том, что вас отпустят в стан конкурентов?

– В «Динамо» серьезный подход к стратегии развития клуба, и каждый занимается своим делом. У меня достаточно большой пласт работы. На двадцать лет вперед хватит.

То, что поступают предложения вернуться к тренерской деятельности, замечательно, но есть и обязательства перед клубом, в котором сейчас работаю, – сказал Ротенберг.

