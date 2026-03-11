  • Ротенберг о возвращении к работе тренером в КХЛ: «Пока время не пришло. Вопрос больше к болельщикам, хотят ли они видеть в своем клубе тренера Романа Ротенберга»
Ротенберг о возвращении к работе тренером в КХЛ: «Пока время не пришло. Вопрос больше к болельщикам, хотят ли они видеть в своем клубе тренера Романа Ротенберга»

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении к работе тренером в Фонбет Чемпионате КХЛ.

С 2022 по 2025 год он был главным тренером СКА.

 – Мысль вернуться на тренерскую скамейку клуба КХЛ периодически посещает?

– Нужно понимать, что для этого должно сойтись множество факторов. Такое решение должно пойти в плюс всем. Вопрос даже больше к болельщикам, хотят ли они видеть в своем клубе тренера Романа Ротенберга.

 – Осенью болельщики «Сибири» даже обращались к руководству клуба с такой просьбой...

– Благодарен новосибирским болельщикам. Лично поблагодарил их, когда сборная «России 25» играла в Новосибирске на Кубке Первого канала. Только пока время для возвращения к тренерской работе в КХЛ не пришло.

– С советом директоров «Динамо» есть договоренность о том, что вас отпустят в стан конкурентов?

– В «Динамо» серьезный подход к стратегии развития клуба, и каждый занимается своим делом. У меня достаточно большой пласт работы. На двадцать лет вперед хватит.

То, что поступают предложения вернуться к тренерской деятельности, замечательно, но есть и обязательства перед клубом, в котором сейчас работаю, – сказал Ротенберг. 

Ротенберг о том, почему стал тренером: «У меня своя философия хоккея, понимание того, как добиться результата. Когда понял, что могу внести что-то новое, решил перейти на тренерскую скамейку»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
с учётом того какая у РР ботоферма, это очень опасная ситуация для болельщиков всех клубов
Ответ цэсемьэр
Его бы обратно в СКА было бы весело как они деньги в трубу спускаютт
Похоже, он о чем то догадывается)
В своём категорически НЕТ а другой какой клуб пущай тренерует(разваливает) народ веселит.
Как же точно отражается всего в одном человеке, то, что сегодня происходит, не только в спорте , а в принципе в стране и обществе, куда это все катится, и чем это все накроется
Подними в КХЛ Новокузнецкий металлург, найди спонсоров, сделай хоть одно хорошее дело. Ведь это кузница российского хоккея
Ответ Керенский А.Ф.
подними это не к нему, опусти, развали его профиль
может лучше футбольным тренером? Там хуже не сделаешь.
Ответ iamveterok
Может лучше в президенты!?
Ответ Илья Александров_1116468028
Глядишь может тогда и вдарим......по Албании 😁
Pysy sinä siellä missä oletkin, ei kukaan
это на финском
оставайся тем и там где ты есть, никем
Болельщики всех клубов хотят чтобы он возглавил любую команду,кроме той,за которую болеют)
Ладу пусть возьмёт.
КХЛ без Романа - как свадьба без баяна!
Ответ БезызбежноНаКрасный
👍😀
Ответ БезызбежноНаКрасный
Как свадьба без цыгана 😂😂
Роман Ротенберг: «На ОИ не хватало России, какой это олимпийский турнир без нашей команды! Решающие матчи посмотрел, многое из арсенала игроков НХЛ нужно брать на вооружение»
11 марта, 13:47
Роман Ротенберг: «Оказаться внутри клуба НХЛ было бы интересно. Общаюсь со многими тренерами, вовлечен в жизнь лиги, но это вряд ли возможно – в отношении меня приняты санкции»
11 марта, 09:21
Плющев о Ротенберге во главе сборной: «Я не фантаст-писатель, не обсуждаю то, чего нет в природе. Вопрос о возвращении не решен. С чего вы взяли, что Ларионов говорил с Тардифом?»
10 марта, 16:51
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Айлендерс», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом»
24 минуты назад
Ги Буше о матче против Лава: «Против канадцев и американцев я и дома могу тренировать. Мне интереснее играть против российских тренеров. Люблю учиться, сравнивать»
28 минут назад
Боб Хартли: «Цель «Локомотива» на концовку чемпионата – зайти в плей-офф без травм. Нам нужно работать над деталями как в атаке, так и в обороне»
39 минут назад
Разин о бонусах Ткачева: «Постараюсь Вове объяснить, что деньги – песок, а эмоции остаются на всю жизнь. Постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина»
сегодня, 20:20
Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»
сегодня, 20:08
Ларионов после 5:0 с «Северсталью»: «Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть»
сегодня, 19:56
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
сегодня, 19:08
СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
сегодня, 18:53
КХЛ. СКА обыграл «Северсталь», «Салават» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» забил 6 голов «Шанхаю», «Металлург» победил «Сибирь»
сегодня, 18:44
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:0 с «Сочи», Арефьев сделал 28 сэйвов
сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков о 2:4 от «Локомотива»: «Ребятам пора становиться породистыми хоккеистами. Нам нужно учиться побеждать любого соперника»
12 минут назад
Корешков о «Тракторе»: «Забиваем, забивали и будем забивать голы. Стали меньше пропускать, это важно перед плей-офф»
52 минуты назад
Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»
сегодня, 19:45
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
сегодня, 19:33
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
сегодня, 19:22
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
сегодня, 18:27
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
сегодня, 17:14
Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
сегодня, 16:57
Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
сегодня, 16:23
Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
сегодня, 14:28
Рекомендуем