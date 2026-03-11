Владимир Крикунов: «Овечкин физически-то еще мог бы играть, но он уже наигрался, мне кажется. Он очень долго в хоккее, сложно поддерживать форму на протяжении стольких лет»
Крикунов отреагировал на слова Овечкина о возможном завершении карьеры.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина о возможном завершении карьеры.
Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту.
Овечкин ранее рассказал о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми».
«Он физически-то еще мог бы играть, но, мне кажется, он уже наигрался. Он очень долго в хоккее, в профессиональном хоккее.
Возможно, он уже устал, потому что это сложно – поддерживать форму на протяжении стольких лет», – сказал Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
4 комментария
думаю 1000 забьёт (с учётом ПО, 2 гола осталось) - и как раз завершение сезона близится. И хватит.
в плов команда уже точно не выходит, старичка Карлсона отдали в другой клуб. Зачем ещё задерживаться Саше в Вашингтоне?
при всём уважении к нему и моей любимой команде Вашингтон Кэпиталз. Я не хочу наблюдать, как Саша вымучивает голы, переходя из одной безголовой серии в другую после 1-2 забитых голов.....