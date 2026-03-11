  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Крикунов: «Овечкин физически-то еще мог бы играть, но он уже наигрался, мне кажется. Он очень долго в хоккее, сложно поддерживать форму на протяжении стольких лет»
4

Крикунов отреагировал на слова Овечкина о возможном завершении карьеры.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина о возможном завершении карьеры.

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту.

Овечкин ранее рассказал о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми».

«Он физически-то еще мог бы играть, но, мне кажется, он уже наигрался. Он очень долго в хоккее, в профессиональном хоккее.

Возможно, он уже устал, потому что это сложно – поддерживать форму на протяжении стольких лет», – сказал Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoВладимир Крикунов
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
мотивация пропала после того, как побил рекорд Гретцки. в этом сезоне вообще пешком или стоя играет. голы часто вымученные буквально.
думаю 1000 забьёт (с учётом ПО, 2 гола осталось) - и как раз завершение сезона близится. И хватит.
в плов команда уже точно не выходит, старичка Карлсона отдали в другой клуб. Зачем ещё задерживаться Саше в Вашингтоне?
при всём уважении к нему и моей любимой команде Вашингтон Кэпиталз. Я не хочу наблюдать, как Саша вымучивает голы, переходя из одной безголовой серии в другую после 1-2 забитых голов.....
Ответ Доля Кузьмин
От партнёров очень многое зависит. Он-то пытался много раз играть, но с этими разве это можно делать нормально? Нет. Чикран в большинстве постоянно на себя одеяло тянет. Да и от других толку нет. Партнеры, конкчно, Сане на финише карьеры достались... Просто пушка. Ни одного толкового центра, ни одного крутого крайка. Защитники тоже среднячки. Занавес. В Питтсбурге хоть костяк топов в той или иной форме в силу возраста: Кросби-Малкин-Летанг. А Санчес один, щас ему партнёры хорошие очень бы пригодились. Щелчок-то и кистевой остались. Мотивации было больше. А щас.. Ну, хоть 30 бы закатить постараться.
1000 набьёт и со спокойной душой перевернёт страницу под названием хоккей
физически смог бы...ну и так то почти все время пешком или стоя..откуда смог бы...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
