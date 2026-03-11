Спронг набрал очки в 9-м матче подряд – сегодня 1+1 против «Локомотива». У форварда «Автомобилиста» 56 баллов в 48 играх сезона

Спронг набрал очки в 9-й игре подряд.

Нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг забил гол и сделал передачу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:1, 2-й перерыв).

Форвард продлил свою результативную серию до 9 матчей. На этом отрезке он набрал 15 (8+7) баллов.

Всего в активе Спронга 56 (25+31) очков в 48 играх сезона в составе «Автомобилиста » и ЦСКА.