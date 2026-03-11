Спронг набрал очки в 9-м матче подряд – сегодня 1+1 против «Локомотива». У форварда «Автомобилиста» 56 баллов в 48 играх сезона
Спронг набрал очки в 9-й игре подряд.
Нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг забил гол и сделал передачу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:1, 2-й перерыв).
Форвард продлил свою результативную серию до 9 матчей. На этом отрезке он набрал 15 (8+7) баллов.
Всего в активе Спронга 56 (25+31) очков в 48 играх сезона в составе «Автомобилиста» и ЦСКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Но когда приехал в КХЛ всё равно стало интересно понаблюдать за ним. Я уж не знаю, в каком углу и кому в любимую миску он нассал в ЦСКА, но зачем его отдали на Урал, не могу понять. У чела отличная статистика по нашей Лиге, те самые очки добывает регулярно. Авто выглядит на сегодня прям реально выигравшим в обмене.
А так, у Спронга потенциал хороший, был. Но как-то не получилось. То ли характер, то ли чё. Постоянно его обменивали и ведь не спроста
Больше удивил его обмен из Сиэтла в Детройт, когда в Сиэтле он набирал хорошие очки, играя не так уж и много во 2-3 звене. В Детройте он также был хорош, причём вполне стабилен. Но также после неплохого сезона его опять куда-то обменяли.(Хотя, там из-за Кейна это ещё связано. Оба правые вингеры. Плюс Кейн свой 88 забрал, под которым Спронг играл)))
Мб это его и подкосило морально, хотя как по мне, для 3 звена он бы хоть куда пригодился, а где-то даже во-2 залетел бы.
В общем, не знаю, недооценен он что ли... Ну и понятно что для КХЛ это суперигрок. Но не для Никитинского хоккея. Слишком много набирает! Нам нужно не 1 очко за матч, а 5 хитов за матч!