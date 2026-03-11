  • Спронг набрал очки в 9-м матче подряд – сегодня 1+1 против «Локомотива». У форварда «Автомобилиста» 56 баллов в 48 играх сезона
Спронг набрал очки в 9-м матче подряд – сегодня 1+1 против «Локомотива». У форварда «Автомобилиста» 56 баллов в 48 играх сезона

Спронг набрал очки в 9-й игре подряд.

Нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг забил гол и сделал передачу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:1, 2-й перерыв).

Форвард продлил свою результативную серию до 9 матчей. На этом отрезке он набрал 15 (8+7) баллов.

Всего в активе Спронга 56 (25+31) очков в 48 играх сезона в составе «Автомобилиста» и ЦСКА.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Спронг-это просто разрыв! Урфин такого игрока профукал….
Спронг когда-то был одним из лучших проспектов Питтсбурга. Но мы тогда за Чашки бились, развивать молодёжь долго времени не было, а сиюминутного эффекта на игру команды он не возымел. Потом побросало его по Лиге, и по большому счёту он забылся для нас.

Но когда приехал в КХЛ всё равно стало интересно понаблюдать за ним. Я уж не знаю, в каком углу и кому в любимую миску он нассал в ЦСКА, но зачем его отдали на Урал, не могу понять. У чела отличная статистика по нашей Лиге, те самые очки добывает регулярно. Авто выглядит на сегодня прям реально выигравшим в обмене.
Ответ Pitts
Честно скажу, не знаю когда он был одним из лучших проспектов. Он на драфте где-то 50 был
А так, у Спронга потенциал хороший, был. Но как-то не получилось. То ли характер, то ли чё. Постоянно его обменивали и ведь не спроста
Больше удивил его обмен из Сиэтла в Детройт, когда в Сиэтле он набирал хорошие очки, играя не так уж и много во 2-3 звене. В Детройте он также был хорош, причём вполне стабилен. Но также после неплохого сезона его опять куда-то обменяли.(Хотя, там из-за Кейна это ещё связано. Оба правые вингеры. Плюс Кейн свой 88 забрал, под которым Спронг играл)))
Мб это его и подкосило морально, хотя как по мне, для 3 звена он бы хоть куда пригодился, а где-то даже во-2 залетел бы.
В общем, не знаю, недооценен он что ли... Ну и понятно что для КХЛ это суперигрок. Но не для Никитинского хоккея. Слишком много набирает! Нам нужно не 1 очко за матч, а 5 хитов за матч!
Он не выполняет тренерскую установку. Тут других вариантов нет.
Классно играет за Авто Дэни, так держать)👏
Второй бомбардир ЦСКА на сегодня, не играя с ноября 2025.
Автомобилист с очередной победой! Спронг в десятке лучших бомбардиров чемпионата при значительно меньше сыгранных матчей, чем у конкурентов, просто гений)🫡
2+1, счетовод...
Если вы прочитаете новость, а не только заголовок, то обратите внимание, что новость выпущена во втором перерыве.
