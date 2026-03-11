Черных о Шабанове в «Айлендерс»: «Найдите ему другую роль или поменяйте. Нас эта ситуация не устраивает. Поднимем вопрос про КХЛ, но на сегодняшний день о возвращении речи не было»

Агент Александр Черных высказался о ситуации форварда Максима Шабанова в «Айлендерс».

Сегодня он сыграл за клуб впервые с 1 февраля. Шабанов не попадал в состав по решению главного тренера Патрика Руа.

– Шабанов отыграл в матче с «Сент-Луисом » десять минут. Будет он выбрасывать шайбу – какой будет от этого толк? Он игрок другого плана. Или найдите ему другую роль, или поменяйте.

Планировали обмен в дедлайн, и его многие клубы хотели бы рассмотреть, но в «Айлендерс» не были готовы отдавать его просто так.

– Шабанов не думал о возвращении в КХЛ в следующем сезоне?

– Будем общаться с Максимом и поднимем вопрос про КХЛ, но на сегодняшний день о возвращении речи не было. Речь идет о том, чтобы исправить ситуацию в «Айлендерс », а если они не намерены это сделать, тогда просить обмен.

Нас эта ситуация сто процентов не устраивает. У Шабанова по окончанию сезона заканчивается контракт, но он останется ограниченно свободным агентом, – сказал Черных.