Черных о Шабанове в «Айлендерс»: «Найдите ему другую роль или поменяйте. Нас эта ситуация не устраивает. Поднимем вопрос про КХЛ, но на сегодняшний день о возвращении речи не было»
Агент Александр Черных высказался о ситуации форварда Максима Шабанова в «Айлендерс».
Сегодня он сыграл за клуб впервые с 1 февраля. Шабанов не попадал в состав по решению главного тренера Патрика Руа.
– Шабанов отыграл в матче с «Сент-Луисом» десять минут. Будет он выбрасывать шайбу – какой будет от этого толк? Он игрок другого плана. Или найдите ему другую роль, или поменяйте.
Планировали обмен в дедлайн, и его многие клубы хотели бы рассмотреть, но в «Айлендерс» не были готовы отдавать его просто так.
– Шабанов не думал о возвращении в КХЛ в следующем сезоне?
– Будем общаться с Максимом и поднимем вопрос про КХЛ, но на сегодняшний день о возвращении речи не было. Речь идет о том, чтобы исправить ситуацию в «Айлендерс», а если они не намерены это сделать, тогда просить обмен.
Нас эта ситуация сто процентов не устраивает. У Шабанова по окончанию сезона заканчивается контракт, но он останется ограниченно свободным агентом, – сказал Черных.
Максиму бы прежде всего задуматься о замене агента.
Угадайте кого еще представляет Черных? Цыплакова…
Его НЕОДНОКРАТНО ставили и в 1м, и во 2м звене. И в большинстве выпускали, и в овертаймах. Его партнёрами были и Барзал, и Хорват, и Ли...
Просто, к сожалению, ПОКА парень не тянет уровень. Возможно, следующий сезон будет результативнее, возможно - нет. На данном этапе проигрывает конкуренцию. А в обойме Айлендерс ещё и куча молодёжи подрастает во главе с Айзерманом, Ричи, Айтчесоном, Романо, Финли, Полетиным, Эклундом, Квасничкой! Прохорова специально не упоминаю, ибо вижу что и у Кудашова, и у Козлова он почти не играет, прогресса НИКАКОГО, а жаль.
Быть лучшим в КХЛ - не значит даже 3 или 4 звено в НХЛ. Сейчас это горькая правда.