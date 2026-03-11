  • Черных о Шабанове в «Айлендерс»: «Найдите ему другую роль или поменяйте. Нас эта ситуация не устраивает. Поднимем вопрос про КХЛ, но на сегодняшний день о возвращении речи не было»
9

Агент Александр Черных высказался о ситуации форварда Максима Шабанова в «Айлендерс».

Сегодня он сыграл за клуб впервые с 1 февраля. Шабанов не попадал в состав по решению главного тренера Патрика Руа.

– Шабанов отыграл в матче с «Сент-Луисом» десять минут. Будет он выбрасывать шайбу – какой будет от этого толк? Он игрок другого плана. Или найдите ему другую роль, или поменяйте.

Планировали обмен в дедлайн, и его многие клубы хотели бы рассмотреть, но в «Айлендерс» не были готовы отдавать его просто так.

– Шабанов не думал о возвращении в КХЛ в следующем сезоне?

– Будем общаться с Максимом и поднимем вопрос про КХЛ, но на сегодняшний день о возвращении речи не было. Речь идет о том, чтобы исправить ситуацию в «Айлендерс», а если они не намерены это сделать, тогда просить обмен.

Нас эта ситуация сто процентов не устраивает. У Шабанова по окончанию сезона заканчивается контракт, но он останется ограниченно свободным агентом, – сказал Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Очень аккуратно про обмен и КХЛ от агентов, до дедлайна же далеко) Что там говорить, если эта же контора не чем не смогла помочь Воронкову, который только вчера был одним из лидеров Коламбуса. Говорить то не бревнами ворочать. Парням надо делать выводы
Агент проснулся. Ну надо же… Делает видимость перед клиентом, что ну все, что мог, уже совершил для обмена, но не срослось.

Максиму бы прежде всего задуматься о замене агента.

Угадайте кого еще представляет Черных? Цыплакова…
Какую ещё ему роль предложить!?
Его НЕОДНОКРАТНО ставили и в 1м, и во 2м звене. И в большинстве выпускали, и в овертаймах. Его партнёрами были и Барзал, и Хорват, и Ли...
Просто, к сожалению, ПОКА парень не тянет уровень. Возможно, следующий сезон будет результативнее, возможно - нет. На данном этапе проигрывает конкуренцию. А в обойме Айлендерс ещё и куча молодёжи подрастает во главе с Айзерманом, Ричи, Айтчесоном, Романо, Финли, Полетиным, Эклундом, Квасничкой! Прохорова специально не упоминаю, ибо вижу что и у Кудашова, и у Козлова он почти не играет, прогресса НИКАКОГО, а жаль.
Быть лучшим в КХЛ - не значит даже 3 или 4 звено в НХЛ. Сейчас это горькая правда.
Ответ Олег Борисович_1117027542
Он и в Кхл не был лучшим никогда
Агенты Маньяков и Черных проникли в наш российский спорт! 🤣
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шабанов сыграл за «Айлендерс» впервые с 1 февраля – 0 очков, 2 броска и «-1» за 10:07 с «Сент-Луисом»
11 марта, 08:55
Сергей Федотов о Шабанове: «Айлендерс» не собирались его менять. Они очень на него рассчитывают и считают Максима лучшим игроком из КХЛ за последние годы»
9 марта, 19:00
Баландин о Шабанове: «У него мало шансов заиграть в НХЛ – не хватает спортивной злости и физической мощи. Надо, чтобы повезло с тренером, которому нужен умный распасовщик»
9 марта, 17:52
Рекомендуем
Главные новости
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
27 минут назад
СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
42 минуты назад
КХЛ. СКА обыграл «Северсталь», «Салават» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» забил 6 голов «Шанхаю», «Металлург» победил «Сибирь»
51 минуту назад
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:0 с «Сочи», Арефьев сделал 28 сэйвов
56 минут назад
Ги Буше о том, что Шарипзянов повторил рекорд по очкам для защитников: «Наш капитан представляет все, что мы хотим видеть на льду и за его пределами»
сегодня, 18:11
Бобровский разделил с Хабибулиным 1-е место среди российских вратарей по матчам в истории НХЛ. У них по 799 игр в регулярках
сегодня, 17:58
«Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей – сегодня 4:2 с «Ладой», Шалунов сделал хет-трик, Березкин – 3 передачи
сегодня, 17:41
Шалунов сделал хет-трик в матче с «Ладой». Форвард обновил рекорд «Локомотива» по голам за одну регулярку КХЛ, у него 30 шайб в 65 играх
сегодня, 17:31Видео
НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Айлендерс», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом»
сегодня, 17:26
Разин об отсутствии Набокова в заявке на матч с «Сибирью»: «Секрет. Конфликт у меня с ним, напиши»
сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
2 минуты назад
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
13 минут назад
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
сегодня, 18:27
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
сегодня, 17:14
Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
сегодня, 16:57
Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
сегодня, 16:23
Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
сегодня, 14:28
Браташ о 6:2 с «Барысом»: «Улучшения есть, но главная работа впереди. «Адмирал» взял 7 очков за последние 6 домашних матчей – неплохой результат»
сегодня, 13:44
Тренер «Барыса» Кравец после 2:6 с «Адмиралом»: «Спасибо за хороший календарь. Надеюсь, ребята отдохнут за 1,5 дня. Хочется, чтобы было хотя бы 3 дня после Дальнего Востока»
сегодня, 13:16
Агент Бучельникова об обмене прав на игрока из «Детройта» в «Сент-Луис»: «Айзерман лично сообщил. Не обещали «Блюз», когда Дима приедет в НХЛ – нужно соответствовать уровню»
сегодня, 12:36
Рекомендуем