  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Ротенберг о том, почему стал тренером: «У меня своя философия хоккея, понимание того, как добиться результата. Когда понял, что могу внести что-то новое, решил перейти на тренерскую скамейку»
14

Ротенберг о том, почему стал тренером: «У меня своя философия хоккея, понимание того, как добиться результата. Когда понял, что могу внести что-то новое, решил перейти на тренерскую скамейку»

Роман Ротенберг рассказал, почему решил стать тренером.

Главный тренер «России 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, почему решил стать тренером.

С 2022 по 2025 год он был главным тренером СКА.

– Вы пришли в российский хоккей в качестве менеджера, и ваши проекты, прежде всего, раскрутка бренда «Красная Машина», были успешны. Что вас не устраивало в этой работе, и почему вы предпочли неблагодарную тренерскую стезю?

– Можно быть успешным менеджером и никудышным тренером. Только, даже создав хорошую инфраструктуру для занятий хоккеем (этим сейчас в основном занимаюсь), необходимо наполнить ее содержанием. Без тренеров она будет неэффективна.

У меня есть своя философия хоккея, свое понимание того, как нужно готовить и развивать игроков, как добиться результата. Когда понял, что могу внести что-то новое и чем-то помочь нашим игрокам, решил перейти на тренерскую скамейку. Это была главная мотивация для, как вы правильно выразились, неблагодарной работы.
 
Считаю, что совмещение постов менеджера и тренера не мешает добиваться успехов и там, и там. Современный главный тренер – это уже по определению менеджер. Он понимает, какие игроки нужны ему для выполнения поставленных задач, в какой хоккей играть.

Старался продемонстрировать это, совмещая два важнейших поста. Главным критерием считал признание со стороны болельщиков, – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
logoРоман Ротенберг
РИА Новости
logoФХР
logoДинамо Москва
сборная России U25
logoКХЛ
logoСКА
болельщики
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На счёт философии это понятно по несколько раз меняет вратаря за игру, что они из стабильных игроков превратились в нервных нестабильных и т.д. Ну пример как он от Серебрякова избавился и как тот потом всем доказал, или Гусев нападающий и много кто прошел через эту философию)))
Признание болельщиков? Оно есть. Нужно только зайти в комменты. Или выйти без охраны на улицу. Поразительное, знаешь ли, единодушие.
на самом деле он тупо по возрасту не проходит, так был бы ещё и играющим тренером😆
"А когда понял, что ничего не могу, как тренер, решил продлить с собой контракт" ))))
Мужику за 40, а он всё фантазирует, мечтает, как то ненормально это.
Тренер Роман: "Когда понял что сам себя смогу назначить тренером то решил перейти на тренерскую скамейку..."
Чукча не читатель,чукча писатель.😉
Он реально считает себя тренером?
Красиво написано, только не совсем ясно - о ком это он? :)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
