Ротенберг о том, почему стал тренером: «У меня своя философия хоккея, понимание того, как добиться результата. Когда понял, что могу внести что-то новое, решил перейти на тренерскую скамейку»

Главный тренер «России 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, почему решил стать тренером.

С 2022 по 2025 год он был главным тренером СКА.

– Вы пришли в российский хоккей в качестве менеджера, и ваши проекты, прежде всего, раскрутка бренда «Красная Машина», были успешны. Что вас не устраивало в этой работе, и почему вы предпочли неблагодарную тренерскую стезю?

– Можно быть успешным менеджером и никудышным тренером. Только, даже создав хорошую инфраструктуру для занятий хоккеем (этим сейчас в основном занимаюсь), необходимо наполнить ее содержанием. Без тренеров она будет неэффективна.

У меня есть своя философия хоккея, свое понимание того, как нужно готовить и развивать игроков, как добиться результата. Когда понял, что могу внести что-то новое и чем-то помочь нашим игрокам, решил перейти на тренерскую скамейку. Это была главная мотивация для, как вы правильно выразились, неблагодарной работы.



Считаю, что совмещение постов менеджера и тренера не мешает добиваться успехов и там, и там. Современный главный тренер – это уже по определению менеджер. Он понимает, какие игроки нужны ему для выполнения поставленных задач, в какой хоккей играть.

Старался продемонстрировать это, совмещая два важнейших поста. Главным критерием считал признание со стороны болельщиков, – сказал Ротенберг.