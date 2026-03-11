Шефер – главный претендент на «Колдер» по версии The Athletic, Демидов и Сеннеке делят 2-е место, Валльстедт – 4-й
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов вошел в список претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic.
Приз вручается лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ.
1-е место в рейтинге занял защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер.
2-е место разделили Иван Демидов («Монреаль») и Беккетт Сеннеке («Анахайм»).
4-м стал вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт, 5-м – нападающий «Питтсбурга» Бенжамин Киндел.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С "Колдером" всё понятно. С ходу 18 лет стал ведущим защитником команды, борящейся за плэйофф.
Зачем об этом каждый день писать? Напишите по результату кто выйграл и всë.... И так всë понятно
Надо же чем то повестку заполнить
Ого, Андрей ещё играет
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем