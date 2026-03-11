Шефер – главный претендент на «Колдер» по версии The Athletic, Демидов и Сеннеке делят 2-е место, Валльстедт – 4-й

Демидов вошел в список претендентов на «Колдер» по версии The Athletic.

Нападающий «Монреаля » Иван Демидов вошел в список претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic. Приз вручается лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ . 1-е место в рейтинге занял защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер . 2-е место разделили Иван Демидов («Монреаль») и Беккетт Сеннеке («Анахайм»). 4-м стал вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт, 5-м – нападающий «Питтсбурга» Бенжамин Киндел.