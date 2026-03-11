Хатсон побил рекорд Зубова по передачам за первые 150 игр в НХЛ среди защитников
Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон сделал передачу в матче против «Торонто» (3:1).
Теперь в активе 22-летнего игрока 65 (11+54) баллов в 63 играх сезона-2025/26.
Всего на его счету стало 116 передач в 147 матчах за карьеру в регулярках НХЛ.
Хатсон побил рекорд по числу ассистов за первые 150 игр в лиге среди защитников. Он превзошел достижение Сергея Зубова (115 передач за первые 150 матчей).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN Stats Centre
