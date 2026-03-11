Никишин о рекорде по голам для защитников-новичков «Каролины»: «Очень приятно, круто войти в историю. Это запомнится»

Никишин высказался о том, что побил рекорд «Каролины».

Защитник «Каролины» Александр Никишин высказался о том, что побил рекорд клуба по голам для защитников-новичков.

Никишин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Питтсбургом » (5:4 Б). На его счету стало 25 (9+16) баллов в 63 играх сезона.

24-летний россиянин побил рекорд франшизы по голам для защитников-новичков. Он превзошел достижение Джастина Фолка – 8 шайб в сезоне-2011/12.

– У тебя 9 голов. Больше всего среди защитников-новичков в истории команды. Что думаешь об этом?

– Очень приятно, круто войти в историю. Это запомнится. По крайней мере, мне точно.

– Какие ключевые моменты в сегодняшней победе?

– Реализовали мометы, где-то добивание. Чуть подрасслабились, наверное, в конце, но забрали игру, – сказал Никишин.