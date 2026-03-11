Батрак о «Тракторе» при Корешкове: «Клуб стал играть неинтересно, а временами и трусливо. Не думаю, что эта команда готова к большим свершениям. Где атаки? Где угрозы?»

Батрак высказался об игре «Трактора» при Корешкове.

Комментатор Артем Батрак поделился мнением об игре «Трактора» при тренере Евгении Корешкове.

На данный момент «Трактор» занимает 6-е место в таблице Востока, набрав 67 очков за 64 игры.

«При Корешкове «Трактор» стал более рациональным, более аккуратным. Если раньше команда могла выдать феерию, постоянно создавалась угроза, было давление, то сейчас такого нет.

В тех матчах, когда «Трактор» встречается с соперником слабее по составу и по уровню индивидуального мастерства, то может играть первым номером, активно и весело. А как что-то не получается или очень сильный противник, то «Трактор» просто такой тяжеленький.

В целом тот хоккей, в который играет команда не только прагматичный и аккуратный, а еще зачастую непонятный. Где атаки? Где угрозы? «Трактор» стал играть неинтересно, а временами и трусливо. Не думаю, что эта команда готова к большим свершениям.

Игра команды очень сильно зависит от лидеров. С одной стороны, это банальность. С другой стороны, с «Нефтехимиком» увидели, что получается у «Трактора» с началом атаки, когда нет Григория Дронова. Там практически не было таких хороших атак, когда защитник их разгонял. Для меня Дронов лучший хоккеист команды.

Виталий Кравцов как игрок мне нравится. Даже когда он не набирает очки, он достаточно стабилен. Михаил Григоренко как будто бы выглядел зависимым в некоторых последних матчах. Хотя вы ему отдайте, а он забьет.

Если говорить про Джоша Ливо, я всегда был его защитником, даже когда он не набирал очки. Но в последних играх он просто растворяется, а как он вальяжно ехал на смену – это не очень хорошо смотрится. В игре против «Нефтехимика» реально было чувство, что Ливо не хотел играть в хоккей», – сказал Батрак.