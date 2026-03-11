21

Батрак о «Тракторе» при Корешкове: «Клуб стал играть неинтересно, а временами и трусливо. Не думаю, что эта команда готова к большим свершениям. Где атаки? Где угрозы?»

Комментатор Артем Батрак поделился мнением об игре «Трактора» при тренере Евгении Корешкове. 

На данный момент «Трактор» занимает 6-е место в таблице Востока, набрав 67 очков за 64 игры.

«При Корешкове «Трактор» стал более рациональным, более аккуратным. Если раньше команда могла выдать феерию, постоянно создавалась угроза, было давление, то сейчас такого нет.

В тех матчах, когда «Трактор» встречается с соперником слабее по составу и по уровню индивидуального мастерства, то может играть первым номером, активно и весело. А как что-то не получается или очень сильный противник, то «Трактор» просто такой тяжеленький.

В целом тот хоккей, в который играет команда не только прагматичный и аккуратный, а еще зачастую непонятный. Где атаки? Где угрозы? «Трактор» стал играть неинтересно, а временами и трусливо. Не думаю, что эта команда готова к большим свершениям.

Игра команды очень сильно зависит от лидеров. С одной стороны, это банальность. С другой стороны, с «Нефтехимиком» увидели, что получается у «Трактора» с началом атаки, когда нет Григория Дронова. Там практически не было таких хороших атак, когда защитник их разгонял. Для меня Дронов лучший хоккеист команды.

Виталий Кравцов как игрок мне нравится. Даже когда он не набирает очки, он достаточно стабилен. Михаил Григоренко как будто бы выглядел зависимым в некоторых последних матчах. Хотя вы ему отдайте, а он забьет.

Если говорить про Джоша Ливо, я всегда был его защитником, даже когда он не набирал очки. Но в последних играх он просто растворяется, а как он вальяжно ехал на смену – это не очень хорошо смотрится. В игре против «Нефтехимика» реально было чувство, что Ливо не хотел играть в хоккей», – сказал Батрак.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
У корешкова такой же вид, трусливый. Вообще никакой уверенности от этого человека не излучается. Поэтому и результат такой, его просто не воспринимают и идей у него никаких
Не может быть у него такого вида , он же с Ротенбергом вместе работал , а у Романа все одухотворённые .
Что вы с ним сделали в Челябе ?!!)
С уходом Гру,закончились и большие свершения для Трактора
А чего все ожидают от команды с третьим тренером в сезоне.с тренером.без самостоятельной работы в КХЛ,тренирует.как может.
а у Сибири сколько тренеров за сезон было?
так и Сибирь никакая
Как по мне так я давно уже понял что дело не в тренерах а в руководстве клубом ( Волков, Савин , Мошаров) которые решают свои интересы и на клуб им с высокой колокольни, так что пока этих не уберут можно ставить кого угодно ( хотя согласен что Корешков не тренер и даже на физрука не тянет) но КТО его поставил и кто подбирает этих сбитых летчиков да еще за такое бабло.
Вот зря ты это пишешь... смотри - Трактор выходит в финал КГ с Корешковым и Зубовым. Ты тогда что напишешь? ) Понятно, что сейчас игра у Трактора невнятная. Но убери Коромыслова, Гросса и Рыкманова с Глотовым и все подтянется.
Вообще полный провал
а Вы нынче КГ ожидали?
По началу сезона да а потом когда Гру и Рише ушли меньше верится стало а сейчас вообще надежда пропала
За неимением лучшего и это сойдёт
Вопрос к челябинцам. Почему у вас на северке в районе Ёлок баннеры с Жарковым висят? Это же антиреклама Трактора. Он же полено.
Давайте вспомним историю ММг , когда он стал вдруг одним из лидеров , да когда туда перешло пол команды во главе с Тренером из Трактора. Можно снимать шляпу перед руководством клуба и менеджерами , которые с тех времен держат эту планку ( потому что все свои и болеют за клуб до сих пор )( в отличии от Трактора где все пришлые и им на срать на клуб , только решение своих финансовых вопросов. Когда же эту всю шушеру выметут из клуба.
Ну да... вот Глотов забил в овере. ) 0_о и че , а сколько он шайб теряет на входе в зону, сколько не помогает в своей зоне? Бесполезен.
Рыкманов!? Сколько он уже моментов запорол из-за медленного соображения и неточного броска?
Хоть че думайте, но ни Рыкманов, ни Рыков - не герои грядущих дней. Да и Кадейкин сдал, чертяка по физике. ((
