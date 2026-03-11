  • Роман Ротенберг: «На ОИ не хватало России, какой это олимпийский турнир без нашей команды! Решающие матчи посмотрел, многое из арсенала игроков НХЛ нужно брать на вооружение»
Роман Ротенберг: «На ОИ не хватало России, какой это олимпийский турнир без нашей команды! Решающие матчи посмотрел, многое из арсенала игроков НХЛ нужно брать на вооружение»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Сборная США обыграла команду Канады со счетом 2:1 в овертайме в финале. Сборная России не была допущена к турниру.

– Вы следили за матчами олимпийского хоккейного турнира. Удалось ли посмотреть все игры?

 – В этом не было необходимости. Посмотрел решающие матчи, некоторые – в записи. В Милане играли сильнейшие хоккеисты НХЛ, и многое из их арсенала можно и нужно брать на вооружение.

Конечно, на Олимпиаде не хватало сборной России. Какой это олимпийский турнир без нашей команды!

– Судьба олимпийского золота и трех важнейших четвертьфиналов решилась в овертаймах, проходивших в формате «3х3». Вы активно продвигаете его в России. Считаете ли правильным его применение на Олимпиаде для определения победителей?

– Для зрителей это интересно. Да и дополнительных спонсоров привлекает. Согласитесь, невозможно было бы смотреть до глубокой ночи пять овертаймов в полных составах, как это происходит в розыгрышах Кубка Стэнли и Кубка Гагарина!

Конечно, хоккей «3х3» – это немного другая игра, чем классический хоккей. Другая тактика, и тренерам приходится намного сложнее. Зато быстрее забрасываются шайбы, и можно по достоинству оценить индивидуальные качества игроков, их умение выигрывать единоборства.

То, что нравится зрителям, не всегда подходит тренерам. В финале мы увидели, как прекрасно выстроенная игра канадцев на протяжении трех периодов разбилась буквально на первых минутах овертайма.

– В баскетболе формат «3х3» уже вошел в олимпийскую программу. В хоккее такое возможно?

– Вполне возможно, что мы к этому придем. Такая игра интересна для зрителей и привлекательна для спонсоров. Да и для развития хоккея включение формата «3х3» в олимпийскую программу было бы правильным шагом. Игровых видов на зимней Олимпиаде вообще не хватает, – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
Тоесть в 2018 году без игроков НХЛ ему нормально было?
... комментарий из категории популизма, у нас кроме вратарей сейчас на два звена бы набрать игроков и то вопрос. По факту считаю - Кучерову пришлось бы в 2 звеньях играть
Ответ Dnk.Tmb
... комментарий из категории популизма, у нас кроме вратарей сейчас на два звена бы набрать игроков и то вопрос. По факту считаю - Кучерову пришлось бы в 2 звеньях играть
по какому кругу пошли обсуждать .как без России было не интересно.
В 2018 и 2022 без сильнейших хоккеистов мира, тоже олимпиады дохленькие были, но ты себя за них чуть ли не героем нации возомнил
Арсенал, вооружение... Грозный какой, иди на фронт, солдат неудачи.
Ромочка, у тебя же "красная машина", которая впереди всех на стопиццот лет, что там "брать"?
Какой турнир? ну так пересмотри турнир и поймешь🤣✌️
Роман успокойся пожалуйста,финал ОИ 2026 был космический и 100% никто из команды США или Канады не вспоминал о сборной России и глядя как играют сильнейшие сборные мира нам наверное пока было сложно играть а не то чтобы выиграть…
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Оказаться внутри клуба НХЛ было бы интересно. Общаюсь со многими тренерами, вовлечен в жизнь лиги, но это вряд ли возможно – в отношении меня приняты санкции»
11 марта, 09:21
Плющев о Ротенберге во главе сборной: «Я не фантаст-писатель, не обсуждаю то, чего нет в природе. Вопрос о возвращении не решен. С чего вы взяли, что Ларионов говорил с Тардифом?»
10 марта, 16:51
Рыбин про Ротенберга во главе сборной России: «Он ездил, видел, собирает. С «Россией 25» как масштабно все проводится. Почему нет? Нужно рассмотреть в будущем»
10 марта, 16:16
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
28 минут назад
СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
43 минуты назад
КХЛ. СКА обыграл «Северсталь», «Салават» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» забил 6 голов «Шанхаю», «Металлург» победил «Сибирь»
52 минуты назад
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:0 с «Сочи», Арефьев сделал 28 сэйвов
57 минут назад
Ги Буше о том, что Шарипзянов повторил рекорд по очкам для защитников: «Наш капитан представляет все, что мы хотим видеть на льду и за его пределами»
сегодня, 18:11
Бобровский разделил с Хабибулиным 1-е место среди российских вратарей по матчам в истории НХЛ. У них по 799 игр в регулярках
сегодня, 17:58
«Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей – сегодня 4:2 с «Ладой», Шалунов сделал хет-трик, Березкин – 3 передачи
сегодня, 17:41
Шалунов сделал хет-трик в матче с «Ладой». Форвард обновил рекорд «Локомотива» по голам за одну регулярку КХЛ, у него 30 шайб в 65 играх
сегодня, 17:31Видео
НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Айлендерс», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом»
сегодня, 17:26
Разин об отсутствии Набокова в заявке на матч с «Сибирью»: «Секрет. Конфликт у меня с ним, напиши»
сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
3 минуты назад
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
14 минут назад
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
сегодня, 18:27
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
сегодня, 17:14
Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
сегодня, 16:57
Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
сегодня, 16:23
Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
сегодня, 14:28
Браташ о 6:2 с «Барысом»: «Улучшения есть, но главная работа впереди. «Адмирал» взял 7 очков за последние 6 домашних матчей – неплохой результат»
сегодня, 13:44
Тренер «Барыса» Кравец после 2:6 с «Адмиралом»: «Спасибо за хороший календарь. Надеюсь, ребята отдохнут за 1,5 дня. Хочется, чтобы было хотя бы 3 дня после Дальнего Востока»
сегодня, 13:16
Агент Бучельникова об обмене прав на игрока из «Детройта» в «Сент-Луис»: «Айзерман лично сообщил. Не обещали «Блюз», когда Дима приедет в НХЛ – нужно соответствовать уровню»
сегодня, 12:36
