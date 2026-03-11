Роман Ротенберг: «На ОИ не хватало России, какой это олимпийский турнир без нашей команды! Решающие матчи посмотрел, многое из арсенала игроков НХЛ нужно брать на вооружение»

Ротенберг высказался о хоккейном турнире ОИ-2026.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Сборная США обыграла команду Канады со счетом 2:1 в овертайме в финале. Сборная России не была допущена к турниру.

– Вы следили за матчами олимпийского хоккейного турнира. Удалось ли посмотреть все игры?

– В этом не было необходимости. Посмотрел решающие матчи, некоторые – в записи. В Милане играли сильнейшие хоккеисты НХЛ , и многое из их арсенала можно и нужно брать на вооружение.

Конечно, на Олимпиаде не хватало сборной России. Какой это олимпийский турнир без нашей команды!

– Судьба олимпийского золота и трех важнейших четвертьфиналов решилась в овертаймах, проходивших в формате «3х3». Вы активно продвигаете его в России. Считаете ли правильным его применение на Олимпиаде для определения победителей?

– Для зрителей это интересно. Да и дополнительных спонсоров привлекает. Согласитесь, невозможно было бы смотреть до глубокой ночи пять овертаймов в полных составах, как это происходит в розыгрышах Кубка Стэнли и Кубка Гагарина!

Конечно, хоккей «3х3» – это немного другая игра, чем классический хоккей. Другая тактика, и тренерам приходится намного сложнее. Зато быстрее забрасываются шайбы, и можно по достоинству оценить индивидуальные качества игроков, их умение выигрывать единоборства.

То, что нравится зрителям, не всегда подходит тренерам. В финале мы увидели, как прекрасно выстроенная игра канадцев на протяжении трех периодов разбилась буквально на первых минутах овертайма.

– В баскетболе формат «3х3» уже вошел в олимпийскую программу. В хоккее такое возможно?

– Вполне возможно, что мы к этому придем. Такая игра интересна для зрителей и привлекательна для спонсоров. Да и для развития хоккея включение формата «3х3» в олимпийскую программу было бы правильным шагом. Игровых видов на зимней Олимпиаде вообще не хватает, – сказал Ротенберг.