Фетисов о россиянах на Паралимпиаде: «Гордимся ими. Показывают героические результаты в непростых условиях. У них есть флаг, гимн – все, что соответствует здравому смыслу»
Фетисов высказался о результатах российских паралимпийцев на Играх-2026.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о результатах российских паралимпийцев на Играх в Италии.
На зимней Паралимпиаде-2026 золотые медали выиграли россияне Варвара Ворончихина, Анастасия Багиян и Иван Голубков.
«Мы гордимся ими. В непростых условиях они показывают героические результаты.
У них есть флаг и гимн – все, что соответствует здравому смыслу», – заявил Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
