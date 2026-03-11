Фетисов о россиянах на Паралимпиаде: «Гордимся ими. Показывают героические результаты в непростых условиях. У них есть флаг, гимн – все, что соответствует здравому смыслу»

Фетисов высказался о результатах российских паралимпийцев на Играх-2026.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о результатах российских паралимпийцев на Играх в Италии.

На зимней Паралимпиаде-2026 золотые медали выиграли россияне Варвара Ворончихина, Анастасия Багиян и Иван Голубков.

«Мы гордимся ими. В непростых условиях они показывают героические результаты.

У них есть флаг и гимн – все, что соответствует здравому смыслу», – заявил Фетисов.