КХЛ оштрафовала Семенова за симуляцию в 3-й раз с начала марта. Форварда «Ак Барса» наказывали за нырки со «Спартаком», «Ладой» и «Автомобилистом»

КХЛ оштрафовала Семенова за симуляцию в игре со «Спартаком».

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал форварда «Ак Барса» Кирилла Семенова за симуляцию в матче FONBET КХЛ со «Спартаком » (4:1).

Эпизод произошел в третьем периоде. Хоккеист казанской команды упал после контакта с Александром Беляевым . Судьи удалили форварда красно-белых за задержку руками, Артем Галимов реализовал большинство.

Отметим, что это третий подобный штраф Семенова с начала марта. 1 марта лига наказала игрока за нырок в матче с «Автомобилистом», 4 марта – за симуляцию с «Ладой».

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Ак Барса » Кирилла Семенова наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», – сказано в сообщении лиги.

