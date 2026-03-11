  • КХЛ оштрафовала Семенова за симуляцию в 3-й раз с начала марта. Форварда «Ак Барса» наказывали за нырки со «Спартаком», «Ладой» и «Автомобилистом»
КХЛ оштрафовала Семенова за симуляцию в 3-й раз с начала марта. Форварда «Ак Барса» наказывали за нырки со «Спартаком», «Ладой» и «Автомобилистом»

КХЛ оштрафовала Семенова за симуляцию в игре со «Спартаком».

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал форварда «Ак Барса» Кирилла Семенова за симуляцию в матче FONBET КХЛ со «Спартаком» (4:1).

Эпизод произошел в третьем периоде. Хоккеист казанской команды упал после контакта с Александром Беляевым. Судьи удалили форварда красно-белых за задержку руками, Артем Галимов реализовал большинство.

Отметим, что это третий подобный штраф Семенова с начала марта. 1 марта лига наказала игрока за нырок в матче с «Автомобилистом», 4 марта – за симуляцию с «Ладой».

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Ак Барса» Кирилла Семенова наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», – сказано в сообщении лиги.

Плющев о симуляциях в КХЛ: «Судейство – слабое звено. Хоккеисты чувствуют, что могут воздействовать на арбитров. Денежный штраф будет потом, а гол в большинстве никто не отменит»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
Ответ Everian
Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
10 баллов за Ильфа и Петрова!!!
Там штраф небось по сравнению с его дневной зарплатой мизерный, не остановит от дальнейших нырков
Ответ korolevi
Там штраф небось по сравнению с его дневной зарплатой мизерный, не остановит от дальнейших нырков
Барсы премией перекроют. Ещё и в наваре будет.
Действительно смешные штрафы в свете зарплат, премий . Если хотите бороться с симуляцией, тут нужны дисквалификации, тогда и симулировать никто не будет. Тем более когда симуляции повторные, что толку. штрафуете, а он опять исполняет
Ответ Маша Шукшина
Действительно смешные штрафы в свете зарплат, премий . Если хотите бороться с симуляцией, тут нужны дисквалификации, тогда и симулировать никто не будет. Тем более когда симуляции повторные, что толку. штрафуете, а он опять исполняет
Дисквалификации? Сменки реже - деньги те же
Это уже не казанский балет, это казанское ледовое шоу "Щелкунчик"
Наверно, Спартак проиграл бы и так, но рецидив, забит гол... Штраф пять рублей. А если предложить дискву тем более не первый раз: одна игра, три, пять... Уже клуб бы задумался платить или нет
Какой-то бред от судейства пошел)
Чисто балетный ак парс, ничего нового
Ответ dimas14.88@icloud.com
Чисто балетный ак парс, ничего нового
Срамтак, вашпе не команда, ежели на то пошло, как и футбольный...
Семечки для него с учетом контракта. «Спартак» вчера проиграл абсолютно по делу, но судейство - просто супер! За это наказывают, а явному фолу Яшкина на Порядине дают зеленый свет.
А в чем собственно симуляция?
