Никишин побил рекорд «Каролины» по голам для защитников-новичков – 9 шайб. У россиянина 25 очков в 63 матчах сезона

Никишин побил рекорд «Каролины» по голам для защитников-новичков.

Защитник «Каролины » Александр Никишин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:4 Б). На его счету стало 25 (9+16) баллов в 63 играх этого сезона.

24-летний россиянин побил рекорд франшизы по голам для защитников-новичков. Он превзошел достижение Джастина Фолка – 8 шайб в сезоне-2011/12.

Действующий контракт Никишина со средней годовой зарплатой 925 тысяч долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Хоккеист может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Демидов – 3-й в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ. Шефер единогласно 1-й, Сеннеке – 2-й, Никишин – 8-й