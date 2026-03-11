Никишин побил рекорд «Каролины» по голам для защитников-новичков – 9 шайб. У россиянина 25 очков в 63 матчах сезона
Защитник «Каролины» Александр Никишин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:4 Б). На его счету стало 25 (9+16) баллов в 63 играх этого сезона.
24-летний россиянин побил рекорд франшизы по голам для защитников-новичков. Он превзошел достижение Джастина Фолка – 8 шайб в сезоне-2011/12.
Действующий контракт Никишина со средней годовой зарплатой 925 тысяч долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Хоккеист может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.
Демидов – 3-й в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ. Шефер единогласно 1-й, Сеннеке – 2-й, Никишин – 8-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Или у него форма из-за интенсивности игр легла, или Каролина тупо боится в будущем давать ему большой контракт. Играет Никишин сейчас в третьей паре.
С учетом того, как он блестяще начинал сезон все это очень странно. Возможно, персональные проблемы с тренером или в коллективе
Хотя нет, там Гостисбер..и Миллер....Миллера бы точно отодвинул...или нет...или да....