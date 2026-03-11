  • Никишин побил рекорд «Каролины» по голам для защитников-новичков – 9 шайб. У россиянина 25 очков в 63 матчах сезона
Никишин побил рекорд «Каролины» по голам для защитников-новичков – 9 шайб. У россиянина 25 очков в 63 матчах сезона

Защитник «Каролины» Александр Никишин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:4 Б). На его счету стало 25 (9+16) баллов в 63 играх этого сезона.

24-летний россиянин побил рекорд франшизы по голам для защитников-новичков. Он превзошел достижение Джастина Фолка – 8 шайб в сезоне-2011/12.

Действующий контракт Никишина со средней годовой зарплатой 925 тысяч долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Хоккеист может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Демидов – 3-й в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ. Шефер единогласно 1-й, Сеннеке – 2-й, Никишин – 8-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
И Каролина уже хотела его обменять. Ходили слухи перед дедлайном. Прямо скажем - удивительные. Ну и он давно уже не играет по 20 и более минут. Время упало в среднем до 17 минут за матч.

Или у него форма из-за интенсивности игр легла, или Каролина тупо боится в будущем давать ему большой контракт. Играет Никишин сейчас в третьей паре.

С учетом того, как он блестяще начинал сезон все это очень странно. Возможно, персональные проблемы с тренером или в коллективе
ну он наверно не совсем игрок из категории бицабороца - как того надо бриндамору. нужна другая команда. играющая ему. типа Тампы, и аналогичные.
конкуренция высокая там, есть кому в ПП играть. не всегда меняют то из за плохой формы или игры. просто переизбыток одноплановых игроков может сподвигнуть выменять одного из них на игрока другого плана. взять например хорошего праймового шатдаунера в третью пару.
что бы он творил, если бы играл в 1 бригаде ПП и в первой паре защитников.
Хотя нет, там Гостисбер..и Миллер....Миллера бы точно отодвинул...или нет...или да....
В РР не играет, но в этой игре сыграл 5 минут 37 сек в РР. Вот такие эксперты на спорт.
))
ну да, димас-то точно больше бы положил
