  • Маккенна – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic. Рид – 1-й, Стенберг – 4-й, Морозов – 16-й, Пугачев – 18-й, Шилов – 29-й
Гэвин Маккенна – второй в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic.

18-летний защитник Чейз Рид возглавил рейтинг драфта НХЛ-2026 от журналиста The Athletic Кори Пронмана.

На второе место он поставил 17-летнего Гэвина Маккенну, в топ-35 вошли трое россиян.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);

2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания); 

3. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);

4. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);

5. з Карсон Карелс («Принс Джордж»);

6. з Альбертс Смитс («Юкурит»); 

7. з Дэксон Рудольф («Принс Альберт»); 

8. н Итэн Белчец («Виндзор»); 

9. н Тайнэн Лоуренс (университет Бостона); 

10. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);

...16. н Илья Морозов (университет Майами);

...18. н Глеб Пугачев («Торпедо»).

...29. н Егор Шилов («Викториявилль»).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Стенберг недавно 1 котировался, теперь 4.
6 последних игр 0+0
Защитников выбирают первыми когда совсем на драфте пусто. МакКенна безоговорочный первый номер, далее швед, а потом начинается лотерея и паучье чутьё скаутов.
Пять защитников на этом драфте имеют все шансы заиграть в NHL. Только у меня Чейз был бы пятым, после Верхофф, Карелс, Смитс и Рудольф.
Из форвардов хорошие шансы только у Маккенна (такой канадский вариант Зеграса) и Стенберга. Но Стенбергу очень не хвататет физики и скорости. Вряд ли он будет играть на уровне, хотя бы, Реймонда из Детройта.
Белчец - только габариты. К тому же он травмирован (перелом ключицы)
Лоуренс крайне слаб в NCAA. Там, например, Валентини выглядит лучше.
Мэлотра - да. Правда у него очень сильная команда и очки набирать ему полегче. В отличие, скажем от Клепова, который лидирует в списке бомбардирова OHL, хотя играет за очень слабую команду.
Морозов и Пугачев - в первую очередь выделяются габаритами. Но это им ничего не гарантирует.
Шилов - перспективный центр. Талант есть, но проблемы с характером. Не любит выкладываться по полной. Да и QMJHL не самая сильная лига в системе CHL. Там Власов уже 43 гола забил. И только небольшие габариты мешают ему быть выше в рейтингах.
Мэлотра не родственник того самого из первых номеров драфта конца 90ых? по возрасту самое то
Очередной бред... С таким же успехом, можно остановить кого-то на улице и предложить соствить свой рейтинг проспектов драфта, а потом опубликовать этот рейтинг в разных СМИ...
Бред-это мнение диванных со спортса, которые ни одного матча с данными игроками не видели, но осуждают.
В чем именно бред? У всех экспертов первые 10-15 примерно одинаковые.
с тэгом Морозова не перепутали?
Албертс (Alberts) без мягкого знака имя и Шмитс (Šmits) у латыша фамилия. Пишете же вратаря "Питтсбурга" Артур Шилов, а он по латышски тоже Šilovs.
Гевин уйдет первым. Айвар что-то сдал но скорее всего будет в топ 3.
