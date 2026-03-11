Маккенна – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic. Рид – 1-й, Стенберг – 4-й, Морозов – 16-й, Пугачев – 18-й, Шилов – 29-й
Гэвин Маккенна – второй в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic.
18-летний защитник Чейз Рид возглавил рейтинг драфта НХЛ-2026 от журналиста The Athletic Кори Пронмана.
На второе место он поставил 17-летнего Гэвина Маккенну, в топ-35 вошли трое россиян.
Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);
2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);
3. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);
4. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);
5. з Карсон Карелс («Принс Джордж»);
6. з Альбертс Смитс («Юкурит»);
7. з Дэксон Рудольф («Принс Альберт»);
8. н Итэн Белчец («Виндзор»);
9. н Тайнэн Лоуренс (университет Бостона);
10. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);
...16. н Илья Морозов (университет Майами);
...18. н Глеб Пугачев («Торпедо»).
...29. н Егор Шилов («Викториявилль»).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Из форвардов хорошие шансы только у Маккенна (такой канадский вариант Зеграса) и Стенберга. Но Стенбергу очень не хвататет физики и скорости. Вряд ли он будет играть на уровне, хотя бы, Реймонда из Детройта.
Белчец - только габариты. К тому же он травмирован (перелом ключицы)
Лоуренс крайне слаб в NCAA. Там, например, Валентини выглядит лучше.
Мэлотра - да. Правда у него очень сильная команда и очки набирать ему полегче. В отличие, скажем от Клепова, который лидирует в списке бомбардирова OHL, хотя играет за очень слабую команду.
Морозов и Пугачев - в первую очередь выделяются габаритами. Но это им ничего не гарантирует.
Шилов - перспективный центр. Талант есть, но проблемы с характером. Не любит выкладываться по полной. Да и QMJHL не самая сильная лига в системе CHL. Там Власов уже 43 гола забил. И только небольшие габариты мешают ему быть выше в рейтингах.