Гэвин Маккенна – второй в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic.

18-летний защитник Чейз Рид возглавил рейтинг драфта НХЛ-2026 от журналиста The Athletic Кори Пронмана. На второе место он поставил 17-летнего Гэвина Маккенну , в топ-35 вошли трое россиян. Топ-10 списка выглядит следующим образом: 1. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»); 2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания); 3. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты); 4. н Ивар Стенберг («Фрелунда»); 5. з Карсон Карелс («Принс Джордж»); 6. з Альбертс Смитс («Юкурит»); 7. з Дэксон Рудольф («Принс Альберт»); 8. н Итэн Белчец («Виндзор»); 9. н Тайнэн Лоуренс (университет Бостона); 10. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»); ...16. н Илья Морозов (университет Майами); ...18. н Глеб Пугачев («Торпедо»). ...29. н Егор Шилов («Викториявилль»).